Çevre Koruma Vakfı Ile Orman Dairesi Protokol Imzaladi

Çevre ve Kültür Mirasını Koruma Vakfı ile Orman Dairesi arasında fidan dikimi ve kuş yuvaları yerleştirme kampanyası için sponsorluk ve iş birliği protokolü imzalandı.

Protokole göre, yangında zarar gören orman arazileri ağaçlandırılıp, yuvaları yanan kuşlar için yuvalar yerleştirilecek.

Protokole, Çevre ve Kültür Mirasını Koruma Vakfı Başkanı Ezcan Özsoy ile Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu imza koydu.

Protokolde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaşanan yangın felaketlerinde tahrip olan orman ve tarım dışı arazilerin ağaçlandırılması ve yuvasız kalan kuşlara yuva yapımı için kamuoyu duyarlılığı yaratılması hedefleniyor.

Tepebaşı ve Kalkanlı bölgelerindeki ağaçlandırma alanları içerisinde protokol uyarınca yerleştirilecek kuş yuvaları, sulama, budama ve zararlı böcekle ve diğer haşere ile mücadele ve/veya ilaçlama ve benzeri diğer hizmetler derneğin katkıları ve dairenin gözetim ve sorumluluğunda yapılacak.