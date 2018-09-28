  • BIST 100.033
  • Altın 228,601
  • Dolar 5,9951
  • Euro 6,9545
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAUBP’de kurultaya doğru

Çevre Mühendisleri Odası’ndan “EkoGün” Boykotu

» »
"Geçtiğimiz aylarda, yazılı basında yayınlanmış olduğu üzere, Büyükkonuk Belediyesi’nin, Tatlısu Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içerisinde bulunan Kaplıca plajında yapmış olduğu çevre tahribatları herkesin malumudur."
Çevre Mühendisleri Odası’ndan “EkoGün” Boykotu

Çevre Mühendisleri Odası Büyükkonuk Belediyesi tarafından düzenllenen "EkoGün" etkinliklerini boykot edeceğini açıkladı.

Açıklamanın tam metni şöyle:

 

"Geçtiğimiz aylarda, yazılı basında yayınlanmış olduğu üzere, Büyükkonuk Belediyesi’nin, Tatlısu Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içerisinde bulunan Kaplıca plajında yapmış olduğu çevre tahribatları herkesin malumudur. 2016 yılında Gazimağusa Belediyesi tarafından uygulananan Mağusa Glapsides Plajında doğal kum alanlara beton parke döşenmesi projesi, Büyükkonuk Belediyesi tarafından Kaplıca plajında tekrarlanmıştır. Odamız, doğal mirasımız olan kumsallara zarar veren ve basına yansıyan bu faaliyetlerle ilgili Çevre Koruma Dairesi Müdürlüğüne 27 Eylül 2018 tarihinde yazılı olarak bildirimde bulunmuş ve yasal mevzuat çerçevesinde gerekli cezaların uygulanmasını talep etmiştir.

Bu ve benzeri ekolojik kaygılarından uzak uygulamaları nedeniyle, Büyükkonuk Belediyesi mevcut yönetiminin organize edeceği tüm “eko-gün” ve benzeri kamusal faaliyetleri ve etkinliklerini protesto edeceğimizi kamuoyuna duyururuz.

Mesleğimiz ve yaşadığımız çevreyle ilgili sorunların çözülmesine çaba göstermekle birlikte, ülkemizde yaşanan her türlü yasa dışı ve doğal mirası zedeleyen olayların da karşısında olacağımızın bilinmesini isteriz."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü farkindalik etkinliği düzenledi28 Eylül 2018 Cuma 11:53
  • KIB-TEK Mesleki İngilizce Eğitimi Tamamlandı28 Eylül 2018 Cuma 11:45
  • MÜNHAL DUYURUSU28 Eylül 2018 Cuma 11:17
  • Çevre Mühendisleri Odası’ndan “EkoGün” Boykotu28 Eylül 2018 Cuma 11:11
  • Atun: “Hedefimiz kurultayı ilk turdan kazanma”28 Eylül 2018 Cuma 11:05
  • Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özyiğit Adana’ya gidiyor28 Eylül 2018 Cuma 10:50
  • "KIB-TEK'e baskın" haberlerine yalanlama geldi28 Eylül 2018 Cuma 10:47
  • Fazıl Say konseri pazar akşamı Salamis Antik Tiyatro’da...28 Eylül 2018 Cuma 10:42
  • 8. Geleneksel Malyalılar buluşması bugün gerçekleştiriliyor28 Eylül 2018 Cuma 10:39
  • LTB Yol Kapama Duyurusu28 Eylül 2018 Cuma 10:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti