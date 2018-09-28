Çevre Mühendisleri Odası’ndan “EkoGün” Boykotu

"Geçtiğimiz aylarda, yazılı basında yayınlanmış olduğu üzere, Büyükkonuk Belediyesi’nin, Tatlısu Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içerisinde bulunan Kaplıca plajında yapmış olduğu çevre tahribatları herkesin malumudur."

Çevre Mühendisleri Odası Büyükkonuk Belediyesi tarafından düzenllenen "EkoGün" etkinliklerini boykot edeceğini açıkladı.

Açıklamanın tam metni şöyle:





"Geçtiğimiz aylarda, yazılı basında yayınlanmış olduğu üzere, Büyükkonuk Belediyesi’nin, Tatlısu Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içerisinde bulunan Kaplıca plajında yapmış olduğu çevre tahribatları herkesin malumudur. 2016 yılında Gazimağusa Belediyesi tarafından uygulananan Mağusa Glapsides Plajında doğal kum alanlara beton parke döşenmesi projesi, Büyükkonuk Belediyesi tarafından Kaplıca plajında tekrarlanmıştır. Odamız, doğal mirasımız olan kumsallara zarar veren ve basına yansıyan bu faaliyetlerle ilgili Çevre Koruma Dairesi Müdürlüğüne 27 Eylül 2018 tarihinde yazılı olarak bildirimde bulunmuş ve yasal mevzuat çerçevesinde gerekli cezaların uygulanmasını talep etmiştir.

Bu ve benzeri ekolojik kaygılarından uzak uygulamaları nedeniyle, Büyükkonuk Belediyesi mevcut yönetiminin organize edeceği tüm “eko-gün” ve benzeri kamusal faaliyetleri ve etkinliklerini protesto edeceğimizi kamuoyuna duyururuz.

Mesleğimiz ve yaşadığımız çevreyle ilgili sorunların çözülmesine çaba göstermekle birlikte, ülkemizde yaşanan her türlü yasa dışı ve doğal mirası zedeleyen olayların da karşısında olacağımızın bilinmesini isteriz."