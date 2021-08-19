  • BIST 1.441,140
  • Altın 489,59
  • Dolar 8,5130
  • Euro 9,9400
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAPazarcılar Birliği Asya Bebeğin Tedavisi İçin Bağışta Bulundu

Çevre örgütleri, yeniden ‘kamusal alana’ dönüşen tartışmalı orman arazisinde piknik düzenliyor

» »
Yeşil Barış Hareketi ve Biyologlar Derneği, “daha yeşil bir Kıbrıs özlemi duyan herkesi” yarın, tekrardan kamu arazisine dönüştürülen Girne’deki tartışmalı orman arazisinde piknik yapmaya davet etti.
Çevre örgütleri, yeniden ‘kamusal alana’ dönüşen tartışmalı orman arazisinde piknik düzenliyor

Yeşil Barış Hareketi ve Biyologlar Derneği, “daha yeşil bir Kıbrıs özlemi duyan herkesi” 20 Ağustos Cuma günü saat 19.00’da, tekrardan kamu arazisine dönüştürülen Girne’deki tartışmalı orman arazisinde piknik yapmaya davet etti.

Yapılan açıklamada, “Artık halka açılan ve yeniden ‘kamu arazisi’ olan yerde keyifli bir piknik eşliliğinde betonlaşmış Girne’yi seyretmek ve daha yeşil bir Kıbrıs istencimizi haykırmak için tüm halkımız davetlidir” denildi.

Her iki çevre örgütünün de imzasını taşıyan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Girne Dağları’nın kuzey yamaçlarındaki ormanlık alan içerisinde yapımına başlanan Güvenlik Kuvvetleri Personeli Yapı Kooperatifi’nin 105 Konutluk Site İnşa Projesi’ne karşı açılan dava ve alınan ara emri sonrası, Bakanlar Kurulu tarafından da ilgili kararların iptali neticesinde 74 dönüm yeniden ‘kamu arazisi’ oldu.

Halkın büyük desteği, çevre örgütleri, doğaseverler ve gönüllü hukukçuların mücadelesi sonucu geldiğimiz bu nokta gelecek nesillere yaşanabilir ve yeşil bir ülke bırakmak adına çok önemli bir kazanımdır. Ancak, tahrip edilen söz konusu alanın rehabilite edilerek yeniden yeşil bir alana dönüştürülmesi mücadelemiz sürmektedir.

Bu amaçla, Yeşil Barış Hareketi ve Biyologlar Derneği olarak süreç içinde desteğini yoğun olarak hissettiğimiz ve daha yeşil bir Kıbrıs özlemi duyan herkesi 20 Ağustos 2021 Cuma günü saat 19.00’da tahrip edilen ve yeniden yeşil olması gereken yerde ‘piknik’ yapmak için bekliyoruz. Artık halka açılan ve yeniden ‘kamu arazisi’ olan yerde keyifli bir piknik eşliliğinde betonlaşmış Girne’yi seyretmek ve daha yeşil bir Kıbrıs istencimizi haykırmak için tüm halkımız davetlidir.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Girne dağlarındaki doğa katliamı mahkemeye taşındı!12 Ağustos 2021 Perşembe 13:14
  • “Denizde Doğayı Hisset" etkinliği gerçekleşti09 Ağustos 2021 Pazartesi 13:38
  • BM raporu: Küresel ısınma 2030'a kadar 1,5 derece artacak09 Ağustos 2021 Pazartesi 13:04
  • BM bünyesindeki Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli Raporu: İklim değişikliği yoğunlaştı09 Ağustos 2021 Pazartesi 11:49
  • Esentepe'de sahil temizleme etkinliği düzenlendi08 Ağustos 2021 Pazar 17:00
  • Yerküre, Yoğunluğu Artan Orman Yangınlarının Etkisi Altında06 Ağustos 2021 Cuma 15:47
  • Ormanlar yanıyor: Yeşile dönüş mümkün mü?05 Ağustos 2021 Perşembe 19:58
  • Karşıyaka Güzelyalı Sahili Kaplumbağa Projesi’nin İlk Etabı Yarın Gerçekleştirilecek05 Ağustos 2021 Perşembe 17:42
  • İklim değişikliği: Bu yaza damga vuran orman yangıları, sıcak hava dalgaları ve sel felaketleri03 Ağustos 2021 Salı 21:36
  • İklim değişikliğinin etkisiyle sıcaklıklar rekor kırmaya devam ediyor27 Temmuz 2021 Salı 12:57
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti