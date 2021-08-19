Çevre örgütleri, yeniden ‘kamusal alana’ dönüşen tartışmalı orman arazisinde piknik düzenliyor

Yeşil Barış Hareketi ve Biyologlar Derneği, “daha yeşil bir Kıbrıs özlemi duyan herkesi” yarın, tekrardan kamu arazisine dönüştürülen Girne’deki tartışmalı orman arazisinde piknik yapmaya davet etti.

Yeşil Barış Hareketi ve Biyologlar Derneği, “daha yeşil bir Kıbrıs özlemi duyan herkesi” 20 Ağustos Cuma günü saat 19.00’da, tekrardan kamu arazisine dönüştürülen Girne’deki tartışmalı orman arazisinde piknik yapmaya davet etti.

Yapılan açıklamada, “Artık halka açılan ve yeniden ‘kamu arazisi’ olan yerde keyifli bir piknik eşliliğinde betonlaşmış Girne’yi seyretmek ve daha yeşil bir Kıbrıs istencimizi haykırmak için tüm halkımız davetlidir” denildi.

Her iki çevre örgütünün de imzasını taşıyan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Girne Dağları’nın kuzey yamaçlarındaki ormanlık alan içerisinde yapımına başlanan Güvenlik Kuvvetleri Personeli Yapı Kooperatifi’nin 105 Konutluk Site İnşa Projesi’ne karşı açılan dava ve alınan ara emri sonrası, Bakanlar Kurulu tarafından da ilgili kararların iptali neticesinde 74 dönüm yeniden ‘kamu arazisi’ oldu.

Halkın büyük desteği, çevre örgütleri, doğaseverler ve gönüllü hukukçuların mücadelesi sonucu geldiğimiz bu nokta gelecek nesillere yaşanabilir ve yeşil bir ülke bırakmak adına çok önemli bir kazanımdır. Ancak, tahrip edilen söz konusu alanın rehabilite edilerek yeniden yeşil bir alana dönüştürülmesi mücadelemiz sürmektedir.

Bu amaçla, Yeşil Barış Hareketi ve Biyologlar Derneği olarak süreç içinde desteğini yoğun olarak hissettiğimiz ve daha yeşil bir Kıbrıs özlemi duyan herkesi 20 Ağustos 2021 Cuma günü saat 19.00’da tahrip edilen ve yeniden yeşil olması gereken yerde ‘piknik’ yapmak için bekliyoruz. Artık halka açılan ve yeniden ‘kamu arazisi’ olan yerde keyifli bir piknik eşliliğinde betonlaşmış Girne’yi seyretmek ve daha yeşil bir Kıbrıs istencimizi haykırmak için tüm halkımız davetlidir.”