Çevre Platformu: “sağlık ve sağlıklı gıda hakkımızı talep ediyoruz”

Kıbrıs Türk Çevre Platformu, aralık ayındaki yangın nedeniyle Devlet Laboratuvarında gıda analizlerinin halen yapılamamasının yol açtığı çevre ve halk sağlığı ile gıda konusundaki “olağanüstü hal” durumunun, büyük risk ve tehlike taşıdığını kaydetti.

Platform, halkın sağlık ve sağlıklı gıda hakkını talep ettiğini vurguladı.

Çevre Platformu, kısa vadedeki çözüm önerisinin, ülkedeki özel laboratuvarlarla temasa geçirilip yapılabilecek tahlillerin buralarda yapılması, yapılamayacak olanlar konusunda ise Türkiye ve Güney Kıbrıs’la koordineli bir çalışmaya gidilmesi olduğunu açıkladı.

Platform adına yazılı açıklama yapan Dt. Teksen Köroğlu, Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ve Çevre Dairesi’nin “uzun bir süredir duyarsız, habersiz ve sus pus içinde olmasının çocukları, geleceği, sağlığı büyük bir risk ve tehlike altına soktuğunu” savundu.

“YAPILAMAYAN KONTROLLERİN YOL AÇTIĞI ZARARIN HESABI NASIL VERİLECEK?”

Hastanelerdeki eksikliklerin yanı sıra sebze ve meyvede, her türlü yerli üretim ve ithal gıda çeşitleri ile sularda aylardır yapılamayan kontrollerinin halk sağlığında yol açtığı zararların hesabının nasıl verileceğini soran Köroğlu, Tarım Bakanlığı’nın tarım ve hayvancılıkta kullanılan kimyasal ilaç ve antibiyotiklerin üretimde bilinçsiz ve kontrolsüz şekilde denetimsiz kullanılmasına göz yumup “rahat olun, her şey kontrolümüz altındadır” şeklinde açıklama yapmasını eleştirdi.

Çevre Dairesi’ni tehlikeli atıkların toprağa, suya, havaya, karışmasının çevreye ve halk sağlığına yaptığı hastalık ve yıkımların farkına varmayıp, asgari ücret cezaları vererek geçiştirmekle eleştiren Köroğlu, olağanüstü hal durumunda halen ilgili bakanlıkların koordinasyondan uzak, hiçbir şey olmamış gibi davranmasının kabul edilemez olduğunu kaydetti.

“KAYBEDİLEN ZAMAN, ZARARI DAHA DA BÜYÜTÜP TELAFİSİ DAHA PAHALI DURUMLARA YOL AÇABİLİR”

Köroğlu şöyle devam etti:

“Kıbrıs Çevre Platformu olarak halkımızın sağlık hakkı ve sağlıklı gıda hakkını bir kez daha talep ederken diyoruz ki halk sağlığı ve çevre sağlığı açısından kaybedilen zaman zararı daha da büyütüp telafisi daha da pahalı ve imkânsız durumlara yol açabilir.

ÖZEL LABORATUVARLAR, TC VE GÜNEY’LE KOORDİNE…

Kıbrıs Çevre Platformu uyarıyı zamanında yaparak önlemlerin yine zamanında yapılmasına vesile olma gayretindedir ve buna devam edecektir. Kısa vadedeki çözüm önerimiz ülkemizdeki özel laboratuvarlarla temasa geçirilip yapılabilecek tahlillerin buralarda yapılması yapılamayacak olanlarında Türkiye ve Güney Kıbrıs’ta koordineli bir çalışma ile yapılmasıdır.

Kıbrıs Çevre Platformu olarak ilgili devlet kurumlarının bunu yapamaması durumunda koordinasyonu kurma ve finansal çözüm de dâhil bulmaya halkımızın sağlığı için hazır olduğumuzu ve halk sağlığından daha önemli hiç bir önceliğin olmadığının bilinmesini isteriz.”

Açıklamada, doğru bulguları ve gerçekleri açıklamanın kamu kurumlarını yıprattığı, halkı paniğe soktuğu, turizmi ve ihracatı baltaladığı, ya da tarımsal olsun, hayvansal olsun her türlü yerli üretime sekte vurur gibi görüşler dikkate almaya değer bir mantıksal temel taşımadığı belirtilerek “Devlet Laboratuvarı yangını ile devlet yönetiminin oluşabilecek risklere karşı yetersiz, bilgisiz, plansız ve vizyonsuz oluşu çevre ve halk sağlığı açısından tedirginliğimizi büyük boyutlara taşımıştır” denildi.

Halk ve çevre sağlığının yöneticiler tarafından siyasi gündemden sürekli dışlanmasını kabul etmediklerini vurgulayan Çevre Platformu Temsilcisi Teksen Köroğlu, üniversitelerin bünyelerinde kuracakları laboratuvarlarla hem tahlillere, hem halk sağlığına, hem de öğrenci eğitimlerine büyük katkı koyabileceğini belirtti.

“ÜRÜN ETİKETLEME ZORUNLULUĞU GETİRİLSİN”

Köroğlu, böylece tek bir Devlet Laboratuvarı yanında tarafsız hakim laboratuarların da bulunmasının faydalı olacağını kaydederek tarım ve hayvansal üretimlere yıllar önce karar alındığı halde uygulanmayan ürün etiketleme zorunluğu getirilmesini istediklerini vurguladı.

Bunun halk sağlığını koruyacak bir diğer çözüm önerisi olduğunu ifade eden Köroğlu, Tarım ve Sağlık bakanlıklarını da yıllardır Meclis raflarında eskiyen Genel Gıda ve Yem Yasası’nı çıkarıp Gıda Yasası’nın uygulanmasını ve denetiminin doğru yapılmasını da çözüm adımlarından bir diğeri gördüklerini kaydetti.

Teksen Köroğlu açıklamasında ayrıca halka, çocukların ve herkesin sağlığını çok yakından ilgilendiren bu hayati sorunlarla mücadelelerine destek çağrısı da yaptı.