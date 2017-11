İşte o açıklama;

Hükümet giderayak Karpaz’ı

yapılaşmaya açmaya hazırlanıyor

KILIF HAZIR; SIRA MİNAREYİ ÇALMAKTA!



Ülke gündemi seçim atmosferi içerisinde hızla ilerlerken mevcut hükümetin seçim öncesinde doğamız ve çevremiz üzerinde olumsuz sonuçlar doğuracak gizli gündemleri olduğu anlaşılmaktadır. Öyle ki, UBP-DP hükümetinin göreve geldiği günden beri doğayı ve çevreyi hiçe sayarak almış olduğu çeşitli kararlar ve hayata geçirdiği çok sayıda uygulama vardır. Orman arazilerinin peşkeş çekilmesi, dere yatakların tahrip edilmesi, kıyıların yapılaşmasına onay verilmesi, atıkların denizlere boşaltılmasını görmezden gelmesi ve özel imar emirleriyle betonlaşmayı hızlandırması bunlardan sadece bir kaçıdır.



Hiçbir çevre politikası olmayan ve tek bildiği çevreyi alabildiğine talan ederek doğayı olabildiğince sömürmek olan mevcut anlayışın gizli gündem maddesi ise ‘‘Karpaz’’dır. Her dönem birilerinin iştahını kabartan Karpaz’ın doğal güzellikleri bir kez daha seçim malzemesi yapılarak sözde kalkınma adı altında geleceğimizin yok edilmesi için çalışmalar hızlandırılmıştır. Turizm ve Çevre Bakanlığı eliyle hükümet kapalı kapılar ardında yürüttüğü bir takım çalışmalarla Karpaz’ın niteliğini düşürmüş ve düşürmeye de devam etmektedir.



Halihazırda Karpaz’ın doğasını koruyan 3 enstürman vardır. Bunlar; Özel Çevre Koruma Bölgesi olması, Doğal ve Arkeolojik SİT Alanı olması ve Karpaz Emirnamesi’yle yapılaşmaya kapalı olmasıdır. Bu üç enstürman da hükümet tarafından bertaraf edilmek ve Karpaz’ın yapılaşmasının önündeki tüm yasal engeller adım adım kaldırılmaya çalışılmaktadır. Anlaşılan odur ki, kılıf hazırdır! Şu an yapılması gereken tek şey, minarenin çalınmasıdır ve hükümet seçime giderken bunu yapacağının her türü sinyalini vermektedir.



Bu doğrultuda Turizm ve Çevre Bakanlığı, 9 Kasım Perşembe günü Dipkarpaz köyünde sözde ‘‘halkın katılımı toplantısı’’ düzenleyerek Karpaz’ın yapılaşmasının önünü açacak olan ‘‘Özel Çevre Koruma Bölgeleri Yönetim Planı Değişikliklerini’’ hayata geçirmek istemektedir. Bizler, Kuzey Kıbrıs Çevre Platformu olarak, yapılacak bu ‘‘göstermelik’’ toplantıyı protesto ediyoruz. Bu amaçla, eş zamanlı olarak 9 Kasım Perşembe günü saat 10.30’da Turizm ve Çevre Bakanlığı önünde eylem gerçekleştirilerek hükümetin Karpaz’ın doğasını yok edecek adımlarını kamu oyuna tek tek açıklayacağız.



Bir kez daha hükümete sesleniyoruz. Bu ülkenin doğasına ve geleceğine yeterince zarar verdiniz. Gider ayak Karpaz’ın doğasını da yok etmenize izin vermeyeceğiz...



KUZEY KIBRIS ÇEVRE PLATFORMU (a)

Hasan Sarpten

Biyologlar Derneği Medya Sekreteri