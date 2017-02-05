Çevre Temalı 2017 Girne Satranç Turnuvası, Teneke Çocukla Buluştu

Yeşil Barış Hareketi Başkanı Doğan Sahir “ Teneke Çocuk Projesi’ni ” anlatırken; ülkemizde her yana şaçılan ve doğada yıllarca bozulmadan büyük bir kirlilik olarak biriken kullanılmış aleminyum meşrubat kutuları toplanıp, elde edilecek gelirle hastanelerimizin Çocuk Bölümlerinin gereksinimi olan cihaz ve donanımların alınmasına katkıda bulunulacak bir etkinliktir dedi.

Satranç Eğitim Merkezi adına konuşan Suat Nailer : “ Bu proje ile bir farkındalık yaratmak ve kirletmemenin insanların yaşamında bir alışkanlık olarak şekillenmesine katkı yapmak istedik. Satranççıların Projeye destek vermesiyle birlikte ortaya çıkacak sonuçların ülkemize ve Girne’mizde olumluluklar olarak yansıyacak olması bizi heyecanlandırmaktadır. Çevre Temalı turnuvamız süresince ülkemizde ve bölgemizde çevreci çalışmalara desteğimiz sürecektir.” dedi.

Etkinliğin ardından, Çevre Temalı 2017 Girne Satranç Turnuvasının Altıncı Turuna geçildi. Heyecanlı geçen, sürpriz sonuçların alındığı altıncı tur maçları sonrasında lider değişirken sıralama da oldukça değişti. Takımların yeni oyuncularla takımlarını güçlendirmesi sonuçların önceden tahminini güçleştiriyor.

YENİ LİDER GİRNE DENİZ PLAZA SATRANÇ TAKIMI

Girne Deniz Plaza Satranç Takımının güçlü rakibi Özyalçın İnşaat Satranç Takımını 2 puan farkla yenmesi, eski lider Doğan Türk Birliği Satranç Takımının da şampiyonanın iddialı ismi Yeşil Barış Hareketi Satranç Takımına üç puan farkla yenilmesi Girne Deniz Plaza Satranç Takımını lider yaptı. Lideri deviren ve turnuvayı namağlup sürdüren Yeşil Barış Hareketi Satranç Takımı da ikinciliğe yerleşti.

HAFTANIN EN BAŞARILI TAKIMI MAGİC TOUCH SATRANÇ TAKIMI

Haftanın en farklı galibiyetini alan Magic Touch Satranç Takımı Haftanın Satranç Takımı oldu. Türk Ocağı Satranç Takımını 4 puan farkla yenmeyi başararak hem haftanın takımı oldu hem de turnuvanın iddilı ismi olarak turnuva sıralamasındaki yerini yükseltti. Mehmet Yulaf kaptanlığındaki Alsancak Belediyesi Satranç Takımı bu haftanın en başarılı takımları arasında yer aldı. Mehmet Yasan kaptanlığındaki BSW Computer Satranç Takımını 3 puan farkla yenmeyi başaran Alsancak Belediyesi haftanın en başarılı takımları arasına girdi ve sıralamada da dördüncülüğe tırmandı.

ÇATALKÖY BELEDİYESİ SATRANÇ TAKIMI SON İKİ HAFTANIN EN İSTİKARLI TAKIMI

Defne Kansu’nun takım kaptanı olmasından sonra son iki hafta üst üste galip gelip , iki haftada en çok puan toplayan Çatalköy Belediyesi Satranç Takımı son iki haftanın en istikrarlı takımı oldu. İstikrarını devam ettirebilirse şampiyon olabilir.

Doğan Türk Birliği Satranç Takımı, Türk Ocağı Satranç Takımı, Özyalçın İnşaat Satranç Takımı, BSW Computer Satranç Takımı ve Girne Halk Evi Satranç Takımları haftayı zararla kapatan takımlar oldu.

6. Tur Sonuçları

Özyalçın İnşaat S.T. 3.0 - 5.0 Girne Deniz Plaza S.T.

BSW S.T. 2.5 - 5.5 Alsancak Belediyesi S. T.

Doğan Türk Birliği S. T. 2.5 - 5.5 Yeşil Barış Hareketi S.T.

Türk Ocağı S.T. 2.0 - 6.0 Magic Touch S.T.

Çatalköy Bel. S.T. 5.0 - 3.0 Girne Halk Evi S.T.

6. Tur Sonunda Oluşan Puan Durumu

Girne Deniz Plaza Satranç Takımı 31.5 Puan

Yeşil Barış Hareketi Satranç Takımı 30.5 Puan

Doğan Türk Birliği Satranç Takımı 30.0 Puan

Alsancak Belediyesi Satranç Takımı 22.5 Puan

Türk Ocağı Satranç Takımı 22.5 Puan

Magic Touch Satranç Takımı 22.0 Puan

Özyalçın İnşaat Satranç Takımı 22.0 Puan

Çatalköy Belediyesi Satranç Takımı 21.0 Puan

BSW Computer Satranç Takımı 20.0 Puan

Girne Halk Evi Satranç Takımı 15.5 Puan

7. Turda Karşılaşack Takımlar

Girne Halk Evi S.T. - Özyalçın İnşaat S.T.

Magic Touch S.T. - Çatalköy Bel. S.T.

Yeşil Barış Hareketi S.T. - Türk Ocağı S.T.

Alsancak Belediyesi S. T. - Doğan Türk Birliği S. T.

Girne Deniz Plaza S.T. - BSW S.T.