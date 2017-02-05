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Çevre Temalı 2017 Girne Satranç Turnuvası, Teneke Çocukla Buluştu

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Çevre Temalı 2017 Girne Satranç Turnuvası, Teneke Çocukla Buluştu
Çevre Temalı 2017 Girne Satranç Turnuvası, Teneke Çocukla Buluştu

Yeşil Barış Hareketi  Başkanı Doğan Sahir “ Teneke Çocuk Projesi’ni ” anlatırken; ülkemizde her yana şaçılan ve doğada yıllarca bozulmadan büyük bir kirlilik olarak biriken kullanılmış aleminyum meşrubat kutuları toplanıp, elde edilecek gelirle hastanelerimizin Çocuk Bölümlerinin gereksinimi olan cihaz ve donanımların alınmasına katkıda bulunulacak bir etkinliktir dedi.

Satranç Eğitim Merkezi adına konuşan Suat Nailer : “ Bu proje ile bir farkındalık yaratmak ve kirletmemenin insanların yaşamında bir alışkanlık olarak şekillenmesine katkı yapmak istedik. Satranççıların Projeye destek vermesiyle  birlikte ortaya çıkacak sonuçların ülkemize ve Girne’mizde olumluluklar olarak yansıyacak olması bizi heyecanlandırmaktadır. Çevre Temalı turnuvamız süresince ülkemizde ve bölgemizde çevreci çalışmalara desteğimiz sürecektir.” dedi.

Etkinliğin ardından, Çevre Temalı 2017 Girne Satranç Turnuvasının  Altıncı Turuna geçildi. Heyecanlı  geçen, sürpriz sonuçların  alındığı altıncı tur maçları sonrasında lider değişirken sıralama da oldukça değişti. Takımların yeni oyuncularla takımlarını güçlendirmesi  sonuçların önceden tahminini güçleştiriyor.

 

YENİ LİDER   GİRNE   DENİZ  PLAZA  SATRANÇ  TAKIMI

Girne Deniz  Plaza   Satranç Takımının  güçlü rakibi  Özyalçın İnşaat  Satranç Takımını 2 puan farkla  yenmesi, eski  lider   Doğan Türk Birliği Satranç Takımının da şampiyonanın  iddialı ismi Yeşil Barış Hareketi    Satranç Takımına  üç puan farkla yenilmesi  Girne Deniz  Plaza   Satranç Takımını  lider yaptı. Lideri deviren ve turnuvayı namağlup sürdüren Yeşil Barış Hareketi    Satranç Takımı da ikinciliğe yerleşti.

 

HAFTANIN EN BAŞARILI   TAKIMI   MAGİC  TOUCH   SATRANÇ   TAKIMI

Haftanın en farklı galibiyetini alan   Magic Touch Satranç Takımı Haftanın Satranç  Takımı oldu.     Türk Ocağı Satranç Takımını 4 puan farkla yenmeyi başararak hem haftanın takımı oldu hem de turnuvanın iddilı ismi olarak turnuva sıralamasındaki  yerini  yükseltti.   Mehmet Yulaf kaptanlığındaki Alsancak Belediyesi   Satranç Takımı bu haftanın en başarılı takımları arasında yer aldı. Mehmet Yasan kaptanlığındaki BSW Computer   Satranç Takımını 3 puan   farkla  yenmeyi  başaran Alsancak Belediyesi haftanın en başarılı takımları arasına girdi ve sıralamada da dördüncülüğe tırmandı.

 

ÇATALKÖY  BELEDİYESİ  SATRANÇ  TAKIMI  SON  İKİ  HAFTANIN  EN İSTİKARLI  TAKIMI

Defne  Kansu’nun takım kaptanı olmasından sonra son iki hafta üst üste galip gelip , iki  haftada en çok puan toplayan Çatalköy Belediyesi   Satranç Takımı son iki  haftanın en istikrarlı takımı oldu. İstikrarını devam ettirebilirse şampiyon olabilir.

 

Doğan Türk Birliği Satranç Takımı, Türk Ocağı Satranç Takımı, Özyalçın İnşaat  Satranç Takımı,   BSW Computer   Satranç Takımı  ve Girne Halk Evi   Satranç Takımları   haftayı  zararla kapatan takımlar oldu.                     

           

6.  Tur Sonuçları

Özyalçın İnşaat S.T.  3.0  -  5.0  Girne Deniz Plaza S.T.

BSW  S.T. 2.5  -  5.5   Alsancak Belediyesi  S. T.

Doğan Türk Birliği S. T.  2.5  -  5.5   Yeşil Barış Hareketi   S.T.

Türk Ocağı  S.T.  2.0  -  6.0  Magic Touch  S.T.

Çatalköy Bel. S.T.  5.0  -  3.0   Girne Halk Evi    S.T.

 

6. Tur Sonunda Oluşan Puan Durumu

                 Girne Deniz  Plaza   Satranç Takımı                31.5   Puan  

                 Yeşil Barış Hareketi    Satranç Takımı             30.5   Puan 

                 Doğan Türk Birliği Satranç Takımı                   30.0  Puan   

   Alsancak Belediyesi   Satranç Takımı              22.5   Puan    

  Türk Ocağı Satranç Takımı                                22.5   Puan

  Magic Touch Satranç Takımı                             22.0   Puan     

  Özyalçın İnşaat  Satranç Takımı                        22.0   Puan 

  Çatalköy Belediyesi   Satranç Takımı               21.0   Puan        

  BSW Computer   Satranç Takımı                       20.0  Puan          

  Girne Halk Evi   Satranç Takımı                         15.5   Puan                

            7.   Turda Karşılaşack Takımlar

Girne Halk Evi    S.T.           -        Özyalçın İnşaat S.T.

Magic Touch  S.T.                -          Çatalköy Bel. S.T.

Yeşil Barış Hareketi   S.T.    -         Türk Ocağı  S.T. 

Alsancak Belediyesi  S. T.  -        Doğan Türk Birliği S. T.

Girne Deniz Plaza S.T.     -         BSW  S.T.

  

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