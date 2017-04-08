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Çevrecilerin Beşparmak Dağları'ndaki bayrak önerisi reddedildi

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Çevrecilerin Beşparmak Dağları'ndaki bayrak önerisi reddedildi
Rum Ekologlar Hareketi ve Vatandaşlar İşbirliği’nin, Güven Yaratıcı Önlem (GYÖ) çerçevesinde Beşparmak Dağları’ndaki KKTC bayrağının kaldırılmasını önermesi yönünde Rum Meclisi’nin karar alması için başlattığı girişim sonuçsuz kaldı.

Politis ve diğer gazeteler, Rum Ekologlar Hareketi ve Vatandaşlar İşbirliği Başkanı Yogos Perdikis’in Rum Meclisi’nin dağlardaki KKTC Bayrağı’nın kaldırılması ve diğer bazı taleplerin Anastasiadis tarafından, bir sonraki görüşmede Akıncı’ya iletilmesi yönünde karar üretmesi önerisinin dün oylandığını ve reddedildiğini yazdı.

Önerinin dünkü Rum Meclisi oturumunda gündeme geldiğini yazan gazete, 22 AKEL ve DİSİ milletvekillerinin aleyhte, 13 milletvekilinin ise lehte oy kullandığı belirtildi.

Habere göre, AKEL Milletvekili Yorgos Lukaidis dün Meclis kürsüsünde yaptığı konuşmada “önceliğin Kıbrıs sorununun özü olduğunu ve eğer GYÖ’ler görüşülecekse, kapalı bölge Maraş’ın iadesi gibi daha önemli GYÖ’lerin görüşülmesi gerektiğini” vurguladı.

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