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Çevrecilerin Punta Bianca için yapamadığını o yaptı… Ünlü model Belen Rodriguez’in tek paylaşımı yetti

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Arjantinli model Belen Rodriguez sosyal medyanın gücünü ortaya koyan bir girişime imza attı. Sicilya’nın ünlü Punta Bianca bölgesinde bir fotoğraf çekimine katılan 37 yaşındaki Rodriguez, çevre aktivistlerinin 25 yıldır başaramadığını başardı.
Çevrecilerin Punta Bianca için yapamadığını o yaptı… Ünlü model Belen Rodriguez’in tek paylaşımı yetti

Arjantinli model Belen Rodriguez sosyal medyanın gücünü ortaya koyan bir girişime imza attı. Sicilya’nın ünlü Punta Bianca bölgesinde bir fotoğraf çekimine katılan 37 yaşındaki Rodriguez, çevre aktivistlerinin 25 yıldır başaramadığını başardı.

Aktivistler söz konusu bölgenin doğal koruma alanı ilan edilmesi için uzun süredir siyasilere baskı yapıyordu. Bu konuda pek çok kampanya yürütülse de somut bir gelişme kaydedilemedi.

Punta Bianca.

Sosyal medyadaki 5 milyon takipçisiyle durumu paylaşan Rodriguez, tek bir gönderiyle büyük bir adım atmayı başardı. Bölge yakınlarında askeri bir atış alanı olduğunu belirten ünlü model, doğal dokuya zarar verdiğini savundu.

Belen Rodriguez.

Rodriguez, Sicilya Bölgesel Yönetimi Başkanı Nello Musumeci’ye seslenerek, “Buranın doğal koruma alanı olması için Başkan Musumeci’ye çağrı yapıyorum” dedi. Rodriguez’in çağrısından 24 saat geçmeden Musumeci’den yanıt geldi.

‘DUYARLILIĞINA TEŞEKKÜR EDİYORUZ’

Bölge için çalışmaların başlaması talimatı verdiğini belirten Musumeci, Rodriguez’den bahsetmediği açıklamasında, “Toprağımızın çok değerli bir parçasını korumak için son adımı attık” ifadelerini kullandı.

Adadaki çevre komisyonunun başında yer alan Giusy Savarino, Rodriguez’in hakkını teslim etti. Savarino, “Belen’in duyarlılığına teşekkür ediyoruz” dedi.

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