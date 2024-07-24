  • BIST 11032.08
  • Altın 2548.274
  • Dolar 32.8607
  • Euro 35.6375
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAKan stoklarında eksiklik: Acil kan bağışı çağrısı!

Çevreye rahatsızlık veren sarhoşlar tutuklandı

» »
Lefkoşa ve Girne'de sarhoş kafayla bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık veren 3 kişi, polis tarafından tutuklandı.
Çevreye rahatsızlık veren sarhoşlar tutuklandı

23.07.2024 tarihinde, saat 20:00 sıralarında Girne’de faaliyet gösteren bir kafe içerisinde  A.N.(E-38), alkollü içki tesiri altında (nefes örneği vermeyi reddetti) sarhoş halde olduğu sırada, makul mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle çevreye rahatsızlık vermişlerdir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

24.07.2024 tarihinde, saat 01:30 sıralarında, Lefkoşa’da Tanzimat Sokak’ta, K.M.B.(E-22) 227 miligram alkollü içki tesiri altında ve E.S.(E-25) 234 miligram alkollü içki tesiri altında oldukları sırada, makul mazeretleri olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle çevreye rahatsızlık vermişlerdir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çevreye rahatsızlık veren sarhoşlar tutuklandı24 Temmuz 2024 Çarşamba 11:48
  • Alayköy'de iş kazası... 20 yaşındaki genç yaralandı24 Temmuz 2024 Çarşamba 11:46
  • Tabipler Birliği: Teknecik hem insanları hem doğayı zehirliyor24 Temmuz 2024 Çarşamba 11:45
  • KTAMS: Vekaleten atama talebinin yerine getirilmesi İyi İdare Yasası’na aykırı24 Temmuz 2024 Çarşamba 11:42
  • Maliye Bakanı Berova, Atletizm Federasyonunu kabul etti...24 Temmuz 2024 Çarşamba 11:40
  • DAÜ-BİRSEN: Elinizi DAÜ Beach Club’dan çekin!24 Temmuz 2024 Çarşamba 08:52
  • Siyasi Kulis... UBP'de aday olamadan vaz geçtiler!23 Temmuz 2024 Salı 20:45
  • Kuzey Kıbrıs'ta bir kişiye kızamık teşhisi konuldu!23 Temmuz 2024 Salı 20:38
  • “Çocuk dilenciliğinin önüne geçilmesi için dairemiz gerekeni yapacak”23 Temmuz 2024 Salı 16:32
  • Gulamkadir: Gençlerin taleplerini öncelikli olarak ele alıyoruz23 Temmuz 2024 Salı 15:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti