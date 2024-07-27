Çevreye rahatsızlık veren sarhoşlar tutuklandı

Konuyla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:
26.07.2024 tarihinde, saat 22:30 sıralarında, Girne’de Şht. Kemal Sokak üzerinde İ.D.(E-34), 327 mlgr alkollü içki tesiri altında bulunduğu bir sırada,
26.07.2024 tarihinde, saat 20:20 sıralarında, Gazimağusa’da, M.M.(E-22) (nefes örneği vermeyi reddetti), Gazimağusa Devlet Hastanesinin araç park yeri içerisinde alkollü içki tesiri altında olduğu sırada,
27.07.2024 tarihinde saat 00.50 sıralarında, Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde B.K.(E-21) de 285 mlgr alkollü içki tesiri altında olduğu bir sırada, makul mazeretleri olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle rahatsızlık yaptıkları tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, aleyhlerindeki soruşturmalar devam etmektedir.
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