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Ceyhan Özyıldız’ın “Tekrar Tekrar” İsimli Sergisi Yarın Rüstem Etkinlik Alanında Açılacak

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Ceyhan Özyıldız’ın “Tekrar Tekrar” İsimli Sergisi Yarın Rüstem Etkinlik Alanında Açılacak
Ceyhan Özyıldız’ın “Tekrar Tekrar” İsimli Sergisi Yarın Rüstem Etkinlik Alanında Açılacak

Ceyhan Özyıldız’ın “O Şey(ler)” başlığı altında topladığı siyah-beyaz, deneysel detay doku fotoğrafları ile renkli foto dijital çalışmaları Rüstem’s Bookshop yayınlarından iki ayrı kitap olarak geçtiğimiz ay yayınlandı.

Ceyhan’ın kitaplarını takip eden foto-manipülasyonları “Tekrar ve Tekrar” isimli sergi ile yarın izleyici karşısına çıkacak.

Telsim’in iletişim ve teknoloji sponsorluğunda, kitap tanıtım lansmanıyla birleşecek sergi yarın saat 18.30’da Rüstem’s etkinlik alanında ziyaret edilebilecek.

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