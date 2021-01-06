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Ceylan Ertem: Serdar Ortaç'ı görmeye dayanamıyorum

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Müzisyen Ceylan Ertem, verdiği online konserde Serdar Ortaç'ı eleştirdi.
Ceylan Ertem: Serdar Ortaç'ı görmeye dayanamıyorum

Müzisyen Ceylan Ertem, verdiği online konserde Serdar Ortaç'ı eleştirdi.

Hürriyet'te yer alan habere göre Ertem, "Serdar Ortaç'ı görmeye dayanamıyorum. Hâlâ popüler olmasına olumlu bir gözle bakmıyorum. Ahmet Kaya'nın kalbini kırdılar ve o bu yüzden ülkesinden uzakta, kalp krizinden kaybettik. Bu kadar güzel şarkılar yazmış değerli biriydi. Bazıları tarih iz bırakır, bazıları da öyle olmadıkları halde para kazanır" dedi.

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