Ceylin, Melikgazi’den Gençler Birliği’ne

» »
Larnaka Gençler Birliği’ne Yeni Transfer
Ceylin, Melikgazi’den Gençler Birliği’ne

2024-2025 sezonunu Kadınlar Ligi şampiyonu olarak tamamlayan DAÜ Larnaka Gençler Birliği, kadrosunu genç bir yetenekle güçlendirdi. Türkiye Basketbol Gençler Ligi Kızlar (TBF BGLK) ekibi Melikgazi Kayseri Basketbol Kulübü forması giyen Ceylin Yağmur Ulaş, kırmızı-siyahlı ekibe transfer oldu.

Genç oyuncu, 2025-2026 sezonunda Larnaka Gençler Birliği formasıyla parkelerde boy gösterecek.

Kulüp açıklamasında, “Şampiyon takımımıza hoş geldin Ceylin” ifadelerine yer verildi.

