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Çeyrek altın, gram altın fiyatlarında TARİHİ REKOR!

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Altın fiyatlarında tarihi rekor... 29 Ekim Perşembe günü altın fiyatları yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor.
Çeyrek altın, gram altın fiyatlarında TARİHİ REKOR!

Altın fiyatları ne kadar? sorusu 29 Ekim Perşembe günü yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Kapalıçarşı güncel 24 ayar külçe altının gram fiyatı 504,30 liradan, cumhuriyet altın fiyatları ise 3.265,71 liradan işlem görüyor. İşte, 29 Ekim 2020 canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN FİYATI

500,98

504,30

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

500,76

500,88

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.878,18

1.878,80

ÇEYREK ALTIN FİYATI

801,42

819,14

YARIM ALTIN FİYATI

1.597,41

1.637,86

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

3.204,84

3.265,71

ATA ALTIN FİYATI

3.288,29

3.371,16

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

453,42

470,95

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