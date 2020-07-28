Çeyrek altın yıldız oldu

Çeyrek altınTürkiye'de en yaygın olarak kullanılan yatırım aracıdır. Fiyatlar alım ve satım fiyatı olarak gösterilmektedir. Çeyrek altın 22 ayar olup 18 mm çapında ve kulpsuz hali 1.75 gram ağırlığındadır.Yatırım için en uygun altın türlerindendir. Ayrıca piyasada en kolay bulunan altın çeşitleri arasındadır. Düğünlerde, özel günlerde genellikle çeyrek altın takılır. Bunun birden fazla sebebi vardır. Sattığınızda fazla fiyat farkı olmadan yakın değerde ücret karşılığında bozdurulabilmektedir. Alımı tetikleyen diğer etken ise en uygun fiyatlı takı altını olması. Çeyrek altında yeni ve eski tarih durumu vardır. Bulunduğumuz yıl tarihi varsa üzerinde yeni çeyrek altın olarak geçmektedir. Bulunduğumuz yıl değilde geçtiğimiz yıllara ait tarih varsa eski tarihlidir. Yeni tarihli ile Eski tarihli çeyrek altında Alım ve Satım arasında fark yoktur.