  • BIST 1.176
  • Altın 431,969
  • Dolar 6,9193
  • Euro 8,1178
  • Lefkoşa 38 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKAGazocağını açık unuttu mutfak yandı

Çeyrek altın yıldız oldu

» »
Çeyrek altın yıldız oldu
Çeyrek altın yıldız oldu

cc-005.jpg

 

Çeyrek altınTürkiye'de en yaygın olarak kullanılan yatırım aracıdır. Fiyatlar alım ve satım fiyatı olarak gösterilmektedir. Çeyrek altın 22 ayar olup 18 mm çapında ve kulpsuz hali 1.75 gram ağırlığındadır.Yatırım için en uygun altın türlerindendir. Ayrıca piyasada en kolay bulunan altın çeşitleri arasındadır. Düğünlerde, özel günlerde genellikle çeyrek altın takılır. Bunun birden fazla sebebi vardır. Sattığınızda fazla fiyat farkı olmadan yakın değerde ücret karşılığında bozdurulabilmektedir. Alımı tetikleyen diğer etken ise en uygun fiyatlı takı altını olması. Çeyrek altında yeni ve eski tarih durumu vardır. Bulunduğumuz yıl tarihi varsa üzerinde yeni çeyrek altın olarak geçmektedir. Bulunduğumuz yıl değilde geçtiğimiz yıllara ait tarih varsa eski tarihlidir. Yeni tarihli ile Eski tarihli çeyrek altında Alım ve Satım arasında fark yoktur.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dünya bankası'ndan kovid-19 nedeniyle gelişmekte olan ülkeler için "kalıcı hasar" uyarısı03 Haziran 2020 Çarşamba 09:35
  • Fitch küresel ekonomiye ilişkin büyüme tahminini düşürdü27 Mayıs 2020 Çarşamba 09:32
  • Salgın 'zengin-yoksul' ayırdı: En zengin 25 kişinin serveti salgında 255 milyar dolar arttı25 Mayıs 2020 Pazartesi 13:50
  • FED'den "Finansal Sektör Kırılganlıkları Kısa Vadede Daha Belirgin Olacak" Uyarısı16 Mayıs 2020 Cumartesi 10:48
  • IMF: Birçok ülkeden veriler beklenenden daha kötü13 Mayıs 2020 Çarşamba 14:30
  • IMF: İşler beklediğimizden daha kötüye gidiyor09 Mayıs 2020 Cumartesi 14:10
  • Merkez Bankaları neden para basıyor?04 Mayıs 2020 Pazartesi 17:21
  • Dolar 7 liranın üzerine yükseldi28 Nisan 2020 Salı 17:04
  • IMF’den 170 ülkede ekonomik daralma beklentisi21 Nisan 2020 Salı 08:43
  • IMF’den COVID-19’un ekonomik etkilerine karşı likidite hattı Perşembe 16 Nisan 202016 Nisan 2020 Perşembe 08:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti