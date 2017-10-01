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Çeyrek final maçları oynanıyor

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Çeyrek final maçları oynanıyor
Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası'nda son 8 beli oldu.

Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası'nda grup maçları geçtiğimiz Cuma akşamı tamamlandı. Çeyrek finale kalan takımlar belli oldu ve eşleşmeler belirlendi. A grubunda Merkezi Cezaevi birincilik elde ederken B grubunda ise Gelir Vergi Dairesi birinci olmayı başardı. İki grupta da ilk dörde kalan takımlar yola devam edecekler.

Çeyrek final maçları 2 Ekim Pazartesi gecesi Gençlik Gücü Halı Sahası'nda oynanacak.  İlk maç saat 19.00da başlayacak.

ÇEYREK FİNAL PROGRAM ŞÖYLE:

2 Ekim pazartesi

Saat 19.00 A1-B4= Merkezi Cezaevi-Tarım Bakanlığı
Saat 20.00 B1-A4= G.Vergi Dairesi-Elektrik Kurumu
Saat 21.00 A2-B3= Sivil Havacılık D.-Devlet Hastanesi
Saat 22.00 B2-A3= Başbakanlık-Telefon Dairesi

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