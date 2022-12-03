Çeyrek finalin ilk bileti Hollanda’nın! ABD mucizeyi başaramadı…

2022 Dünya Kupası’nın son 16 turu mücadelesinde Hollanda ile Amerika Birleşik Devletleri karşı karşıya geldi. Khalifa Stadı’nda oynanan maçta Hollanda 3-1 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.
Maça oldukça rahat ve hızlı başlayan Portakallar günün yıldızı Mempis Depay ile 10. dakikada öne geçti.
Denzel Dumfries’in pasıyla ceza alanında topla buluşan Memphis Depay’ın, penaltı noktası gerisinden gelişine yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak Matt Turner’ın sağından köşede ağlarla buluştu ve maçta gol perdesi açıldı.
İLK YARI BİTERKEN FARK 2 OLDU
İlk devreyi 1-0’da tutmanın hesaplarını yapan ABD 45’te ikinci golle sarsıldı. Hollanda, Daley Blind’in golü ile maçta farkı ikiye çıkardı.
Denzel Dumfries’in pasıyla ceza alanında topla buluşan Daley Blind’in, penaltı noktasından gelişine yaptığı düzgün vuruşta top ağlara gitti. İlk yarı Hollanda’nın 2 farklı üstünlüğü ile sona erdi.
76’da tüm kozunu oynayan ABD, Haji Wright’ın golü ile maçta farkı bire indirdi. Christian Pulisic’ın pasıyla topla buluşan Haji Wright’ın altıpas içinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı Andries Noppert’in sağından ağlarla buluştu.
Son 15 dakikaya beraberlik umudu ile giren ABD’nin hayallerini Dumfries yıktı.
81’de Daley Blind’in sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında topla buluşan Denzel Dumfries, arka direkten gelişine yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı Matt Turner’ın sağından uzak köşede ağlara yolladı.
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