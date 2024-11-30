Ceza davalarında büyük artış: Bir yılda 18 bin dosya daha açıldı!

Geçen yıl ceza davalarının toplam dosya sayısı yaklaşık 30 bin civarındaydı. Bu yıl bu sayı, 18 binlik bir artışla 48 bine dayandı.

KKTC Başsavcılık verilerine göre, geçtiğimiz yıla kıyasla ceza davalarında yaklaşık 18 bin adetlik bir artış kaydedildi

geçen yıl ceza davalarının toplam dosya sayısı yaklaşık 30 bin civarındaydı.

Bu yıl bu sayı, 18 binlik bir artışla 48 bine dayandı

Bu seviyedeki bir artış, sadece bir yıl içinde gerçekleşen büyük bir sıçramaya işaret ediyor.

Uzmanlar, suç oranlarındaki artışın ekonomik zorluklar, işsizlik, sosyal problemlerin derinleşmesi, artan kontrolsüz nüfus, denetim sorunları gibi nedenlerle bağlantılı olabileceğini değerlendiriyor.

Artan dava dosyalarıyla birlikte, polis teşkilatının mevcut kapasitesi de dikkat çekiyor.

Polisin yalnızca yüzde 70 insan kapasitesiyle çalıştığı belirtilirken, bütçesel kaynaklarının da giderek azaldığına dikkat çekiliyor. Polis bütçesinin toplam devlet bütçesindeki payının bu yıl düşmesi, mevcut kaynaklarla artan iş yükünün nasıl karşılanabileceği sorusunu gündeme getiriyor.

Uzmanlar, suç oranlarındaki artışın nedenlerini belirlemek ve çözüm yolları geliştirmek için kapsamlı bir analiz yapılması gerektiğini vurguluyor. Polis teşkilatının insan kaynağı ve bütçe açısından güçlendirilmesi gerektiği sıkça dile getirilirken, sosyal rehabilitasyon ve eğitim programlarının da önemine işaret ediliyor