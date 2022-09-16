  • BIST 3.368,35
  • Altın 977.015
  • Dolar 18.2709
  • Euro 18.2149
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKA5 Maddeye Dikkat!

Ceza davası sayısı yüzde 26 arttı!

» »
2022-23 Adli Yılı bugün açıldı. Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, Adli Yıl'ın başlangıcı nedeniyle basın toplantısı düzenledi.
Ceza davası sayısı yüzde 26 arttı!

2022-23 Adli Yılı’nın başlangıcı nedeniyle, Yüksek Mahkeme binasının orta bahçesinde saat 10.00’da basın toplantısı düzenleyen Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, yargının sorunlarını dile getirdi, taleplerini aktardı.

Konuşmasında dava sayıları ile ilgili bilgiler paylaşan Şefik, geçen yıla kıyasla hukuk davası sayılarının yüzde 6.63 oranında azaldığını, ceza davası sayılarının ise yüzde 26.57 oranında arttığını söyledi.

Yüksek Mahkeme Başkanı Şefik'in aktardığı bilgilere göre, dava sayılarında birinci sırada uyuşturucu, ikinci sırada evrak sahteleme, sahte resmi belge düzenleme suçları yer aldı. 2021’de 314 uyuşturucu davası görüldü. Şefik konuşmasında, idari, personel ve araç gereçlerle ilgili eksikliklere değindi.

Yerel seçimlerle ilgili de konuşan Şefik, Anayasa’ya göre Haziran 2022’de yapılması gereken yerel seçimlerin kasım ayına ertelenmesini öngören Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasası’nın Anayasa Mahkemesi tarafından oy birliği ile iptal edildiğini hatırlattı.

Şefik, artık Haziran 2022’ye dönüşün ve Anayasa’da belirlenen şekilde seçim yapılmasının mümkün olmadığını vurgulayarak, “Anayasa Mahkemesi iptal edene kadar usulünce geçirilen her mevzuat yürürlüktedir, geçerlidir ve bağlayıcıdır. Yüksek Seçim Kurulu da, ne kadar yargıçlardan oluşursa da, yürürlükte olan mevzuata uymakla ve buna göre seçimi yönetmekle görevlidir” dedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Solyalı: "Milyonlarca lirayı cebimizden aldı, şirkete verdi"16 Eylül 2022 Cuma 14:59
  • İhaleyi kazanan firma açıklandı16 Eylül 2022 Cuma 14:53
  • Solyalı: "Milyonlarca lirayı cebimizden aldı, şirkete verdi"16 Eylül 2022 Cuma 14:14
  • Beklenen ödeme yapıldı!16 Eylül 2022 Cuma 14:09
  • Üstel’den birbiri ardına flaş açıklamalar16 Eylül 2022 Cuma 12:32
  • GKK, Merkez Bankası'ndan sonra Ercan'a da Türkiye'den amir atandı!16 Eylül 2022 Cuma 12:31
  • DP’nin Olağan Kurultayı Pazar günü yapılacak16 Eylül 2022 Cuma 12:20
  • Başbakan Üstel: Pahalılık kısmen de olsa düşecek16 Eylül 2022 Cuma 12:18
  • Öztürkler: Hizmetlerinin sürdürülebilmesi ve çalışanların emeklerinin karşılığını alabilmesi adına uzlaşı sağlandı16 Eylül 2022 Cuma 11:54
  • Değirmenlik-Çataldere göleti ıslah ediliyor16 Eylül 2022 Cuma 11:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti