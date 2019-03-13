“Ceza Yasamızda yasaklı cemiyete ait kitap bulundurma gibi suçlar var”

Ayşegül Baybars, İngiliz dönemine ait Ceza Yasasında yasaklı cemiyete ait kitap bulundurma gibi suçların olduğunu ve bunun yeni çıkmış birşey olmadığına vurgu yaptı.

İşte Bakan Baybars’ın bu yöndeki ifadeleri:

“Geçtiğimiz hafta Mağusa Kaza Mahkemesi yayın bulundurma ile ilgili bir karar okudu. Özellikle yasaklı bir cemiyete ait kitap bulundurma bir kere en başta da bunu söylemek gerekiyor. Bizim Ceza Yasamız çok eskiye İngiliz Dönemi’ne dayanıyor. İngiliz döneminde de yasaklı cemiyete ait kitap bulundurma gibi suçlar var idi. Bu yeni çıkmış değil 50-60 yıldır olan bir şey. Geçtiğimiz günlerde mahkemenin okumuş olduğu karar çok aslında benim de hemfikir olduğum doğru bir hukuki noktaya değiniyor.

Siz eğer bir kitap bulunduruyorsanız bu kitaptaki ifade özgürlüğü düşünce özgürlüğü ile ilgilidir. Kendi tasarruf maksadı ile bulunduruyorsanız

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne göre bu düşünce, ifade özgürlüğüne girer. Ama bunun dışında yasaklı cemiyeti ya da yasaklı terör örgütlerini yayma ve propagandasını yapma noktasında toplumsal bir yere yayıyorsanız bu anlamda başka ciddi suçlar devreye giriyor.

Bugün tutuklananla ilgili almış olduğum bilgiye göre ancak teyidi henüz yapılmamakla birlikte kitap bulundurma dışında terör örgütüne üye olmak gibi suçlamada var” diye konuştu.