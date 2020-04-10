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SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

Ceza yazan polise yanıt: Bunu çerçeveletip duvarıma asacağım

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Antalya’nın Manavgat ilçesinde, sosyal mesafe kuralına uymayıp üç gün önce kavga eden dilenci kadınlar, bugün de dilenirken ve kuralı ihlal ederken yakalandı. Polisin ceza yazdığı dilencilerden F.D., “Bunu çerçeveletip duvarıma asacağım” dedi.
Ceza yazan polise yanıt: Bunu çerçeveletip duvarıma asacağım

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, sosyal mesafe kuralına uymayıp üç gün önce kavga eden dilenci kadınlar, bugün de dilenirken ve kuralı ihlal ederken yakalandı. Polisin ceza yazdığı dilencilerden F.D., “Bunu çerçeveletip duvarıma asacağım” dedi.

Antalya Caddesi’nde pazartesi günü kavga eden kadınları polis, biber gazı sıkarak ayırmıştı. Polisin bugün yine aynı gördüğü B. Ö., S. A. ve F.D.’ye Kabahatler Kanunu’na göre 192’şer TL para cezası kesildi. 18 yaşındaki F. D.’ye, 20 yaş altı kişilerin sokağa çıkma yasağını ihlal etmesi nedeniyle ayrıca 392 TL idari para cezası kesildi.

Corona virüsünün kendisine bir şey yapmayacağını öne süren ve cezayı ödemeyeceğini belirten F.D., “Allah isterse hepimizin canını beş dakikada alır” dedi.

F.D., önce duvarına asacağını söylediği makbuzu daha sonra yırtıp attı.

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