Cezaevi firarında flaş gelişmeler!

Cezaevinde firar
Bugün saat 10:45 civarlarında Merkezi Cezaevinde firar olayı yaşandı.
Atalyeler bölümünde çalışan bir mahkumun firar ettiği öğrenildi.
Mahkumun ismi Gökhan Takımcılar olduğu öğrenildi.
Mahkumun merdiveni duvara dayayarak ve merdivenin üzerine çıkarak duvarı aştığı ve firar ettiği belirtilirken, mahkumun Güney Kıbrıs'a geçtiği iddia ediliyor.
detaylar geliyor...
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