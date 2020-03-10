Cezaevinde 16 Mart’a Kadar Açık Görüşler Durduruldu

Merkezi Cezaevi Müdürlüğü koronavirüse yönelik alınan tedbirler çerçevesinde, 16 Mart Pazartesiye kadar açık görüşlerin durdurulduğunu açıkladı.

Cezaevi Müdürlüğü, mahkum, tutuklu ve cezaevi personelini koronavirüse karşı korumak amacıyla aldığı tedbirleri duyurdu.

Açıklamaya göre cezaevindeki açık görüşlerin durdurulması yanındaki diğer tedbirler şöyle:

“Sivil Savunma Teşkilatı’ndan alınan destekle tüm cezaevinin ilaçlanarak dezenfekte edildi ve tüm bölümlere dezenfekte ilacı dağıtıldı.

Cezaevine yapılacak girişlerde (ziyaretçi ve personel dahil) ateş kontrolü yapılmak üzere ateş ölçer cihaz konuşlandırıldı.

Görevde olan gardiyanlara maske ve eldiven zorunluluğu getirildi.

Sağlık Bakanlığı ve Polis Genel Müdürlüğü ile istişare edilerek cezaevine yeni gelecek tutuklu ve mahkumlar için bir kabul koğuşu oluşturuldu.

Ziyaretçiler tarafından mahkum ve tutuklulara getirilen eşyalarda bir süreliğine kısıtlamaya gidildi.

Cezaevindeki tüm mahkum ve tutuklulara bilgilendirici broşür dağıtıldı.

Cezaevi dışında çalıştırılan mahkumların 16 Mart 2020 Pazartesi gününe kadar bakanlık ve dairelerde çalıştırılmak üzere dışarıya çıkarılması durduruldu.”