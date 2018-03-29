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Cezaevi’nde açlık grevi devam ediyor

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Merkezi Cezaevi’nde mahkumların tahliye şartları nedeniyle dün başlattığı açlık grevi devam ediyor.
Cezaevi’nde açlık grevi devam ediyor

Merkezi Cezaevi’nde yetkili sendika Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), bugün öğle saatleri itibarıyla açlık grevindeki mahkum sayısının 34 olduğunu bildirdi.

Sendika Başkanı Güven Bengihan, açlık grevinin gerekçesinin “Şartlı Tahliye Kurulu’nun adil olmayan siyasi kararlar alması” olduğunu söyledi.

Grevin bir mahkumun şartlı tahliyesinin Şartlı Tahliye Kurulu tarafından reddedilmesiyle başladığını belirten Bengihan, Şartlı Tahliye Kurulu üyelerinin siyasi atama ile göreve geldiklerini, mahkumların üyelerin aldıkları kararların adil olmadığı görüşünde olduklarını ifade etti.

Cezaevi kurallarına göre açlık grevi başlatmanın suç olduğunu söyleyen Bengihan, Merkezi Cezaevi yetkilileri ile mahkumlar arasında görüşmelerin devam ettiğini belirtti.

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