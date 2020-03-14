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Cezaevinde bazı mahkumlar açlık grevi başlattı

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Cezaevinde bazı mahkumlar açlık grevi başlattı
Cezaevinde bazı mahkumlar açlık grevi başlattı

Cezaevinde bazı mahkumlar açlık grevi başlattı

Cezaevinde Koronavirüse karşı tedbiler gereği açık görüş yapılmadığından  bu sabah saatlerinde Lefkoşa Merkezi Cezaevinde bulunan bazı mahkûmlar açlık grevine başladı.

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