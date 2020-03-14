Cezaevinde bazı mahkumlar açlık grevi başlattı
Cezaevinde Koronavirüse karşı tedbiler gereği açık görüş yapılmadığından bu sabah saatlerinde Lefkoşa Merkezi Cezaevinde bulunan bazı mahkûmlar açlık grevine başladı.
Detaylar geliyor...
Cezaevinde bazı mahkumlar açlık grevi başlattı
Cezaevinde Koronavirüse karşı tedbiler gereği açık görüş yapılmadığından bu sabah saatlerinde Lefkoşa Merkezi Cezaevinde bulunan bazı mahkûmlar açlık grevine başladı.
Detaylar geliyor...
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