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Cezaevinde cezaların ‘Torpil’ ile affedildiği iddia ediliyor

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KKTC Merkezi Cezaevinde sıklıkla yaşanan firar olayları, gardiyanları da isyan noktasına taşıdı.
Cezaevinde cezaların ‘Torpil’ ile affedildiği iddia ediliyor

KKTC Merkezi Cezaevinde sıklıkla yaşanan firar olayları, gardiyanları da isyan noktasına taşıdı. Merkezi Cezaevi çalışanlarından Kamil Yanal, sosyal   medyadaki paylaşımında, sıklıkla yaşanan firar olaylarına atıfta bulunarak birilerinin bazı mahkumları kolladığını, firar olayından sonra verilen hücre cezalarınının yerine getirilmemesini sağladığını öne sürdü.

Mahkumları kendi çıkarları için kullanmaya kalkışan bazı çevrelerin, ceza gerektiren olaylar sonrasında cezalarının hücre cezası dahil affedildiği ve bir ihtar veya ziyaretçi cezası ile kapatıldığı ileri sürüldü.

Merkezi Cezaevinde gardiyan olarak görev yapan Kamil Yanal, sosyal medyada yaptığı paylaşımında, Cezaevinden Firar suç mu ? Suç ise cezası ne ? Cezası ziyaret yasağı mı? Tarih 28 Ağustos. İkibayan mahkum tedavi için getirildikleri poliklinikten firara teşebbüs ediyor. Gardiyan yerde sürükleniyor yaralanıyor. Mahkumlar kısa sürede yakalanıyor. Sonrasında tecrit bölümüne yerlestirilecekler fakat birileri araya giriyor. Ceza bölüm icindeki odaya kapatılma cezası ve sonrasında yaşananlar açıklamasında bulundu.

Kamil Yanal açıklamasına devamla, birileri bayan mahkumları kendi çıkarları için kullanmaya kalkıyor. sizin arkanızda ben varım diyor. Insan hakları aranıyor. Yalan yanlış beyanlar veriliyor. Ve geçtiğimiz hafta yine bir firar olayı yaşanıyor. Mahkumun, polisle 2 gün süren kovalamacası ve sonunda mahkum yakalanıp cezaevine getiriliyor. Mahkum ifadesi alınıp hücreye yerleştiriliyor. Kurul toplanıyor ancak mahkum serbest bırakılıyor. Aldığı ceza ise sadece ziyaret yasağı oluyor. Sebebi de hücrede yatmaya psikolojisi uygun değil oluyor ifadesinde bulundu.

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