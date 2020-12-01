Cezaevinde ‘corona’ isyanı: Sekiz mahkum öldü, 52’si yaralandı

Sri Lanka’daki bir cezaevinde, corona virüsü vakalarının artması nedeniyle isyan çıktı. Sekiz mahkum hayatını kaybetti, 52’si yaralandı.

Sri Lanka’daki bir cezaevinde, corona virüsü vakalarının artması nedeniyle isyan çıktı. Sekiz mahkum hayatını kaybetti, 52’si yaralandı.

Ülkenin, haddinden fazla dolu cezaevlerindeki vaka sayısının binin üzerine çıkması nedeniyle durum, çok sayıda hapishanede protesto edildi.

Mahkumların çoğu erken tahliye veya kefaletle serbest kalmayı talep etti; izinli çıkmak isteyenler oldu. Bu talepleri reddedildi.

Mahara Cezaevi’nde mahkumlar isyan etti ve polis müdahale etti. Polis sözcüsü Ajith Rohana, “Durumu kontrol altına almak için güç kullanmak zorunda kaldık” dedi ve güvenliğin artırıldığını söyledi.

Yerel basındaki haberlerde de polisin mahkumlara ateş açtığı, cezaevinde yangın çıktığı belirtildi.

Başkent Colombo’daki Welikada Cezaevi’nde mahkumlar çatıya çıkarak protesto gösterisi düzenlemişti. Agunakolapalassa Cezaevi’nde ise sekiz gündür protestolar sürüyor. Sivil toplum kuruluşları bu iki cezaevinin 10 bin kişilik olduğunu ancak 26 bin mahkuma evsahipliği yaptığına dikkat çekiyor.

Ülkede 23 bin 484 vaka kaydedildi, 116 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.