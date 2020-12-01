  • BIST 1.325
  • Altın 457,054
  • Dolar 7,8430
  • Euro 9,4420
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 5 pozitif vaka!

Cezaevinde ‘corona’ isyanı: Sekiz mahkum öldü, 52’si yaralandı

» »
Sri Lanka’daki bir cezaevinde, corona virüsü vakalarının artması nedeniyle isyan çıktı. Sekiz mahkum hayatını kaybetti, 52’si yaralandı.
Cezaevinde ‘corona’ isyanı: Sekiz mahkum öldü, 52’si yaralandı

Sri Lanka’daki bir cezaevinde, corona virüsü vakalarının artması nedeniyle isyan çıktı. Sekiz mahkum hayatını kaybetti, 52’si yaralandı.

Ülkenin, haddinden fazla dolu cezaevlerindeki vaka sayısının binin üzerine çıkması nedeniyle durum, çok sayıda hapishanede protesto edildi.

Mahkumların çoğu erken tahliye veya kefaletle serbest kalmayı talep etti; izinli çıkmak isteyenler oldu. Bu talepleri reddedildi.

Mahara Cezaevi’nde mahkumlar isyan etti ve polis müdahale etti. Polis sözcüsü Ajith Rohana, “Durumu kontrol altına almak için güç kullanmak zorunda kaldık” dedi ve güvenliğin artırıldığını söyledi.

Yerel basındaki haberlerde de polisin mahkumlara ateş açtığı, cezaevinde yangın çıktığı belirtildi.

Başkent Colombo’daki Welikada Cezaevi’nde mahkumlar çatıya çıkarak protesto gösterisi düzenlemişti. Agunakolapalassa Cezaevi’nde ise sekiz gündür protestolar sürüyor. Sivil toplum kuruluşları bu iki cezaevinin 10 bin kişilik olduğunu ancak 26 bin mahkuma evsahipliği yaptığına dikkat çekiyor.

Ülkede 23 bin 484 vaka kaydedildi, 116 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Maradona'nın doktorunun evinde arama yapılacak29 Kasım 2020 Pazar 19:40
  • Neandertallerin çekici kolayca kavrayabileceği ama kalem tutmakta zorlanacağı ortaya çıktı28 Kasım 2020 Cumartesi 12:32
  • Pandemi ABD’li milyarderlere yaradı: Servetleri 1 trilyon dolar arttı27 Kasım 2020 Cuma 23:16
  • Penisi kafasında bulunan balık bilimsel olarak tanımlandı27 Kasım 2020 Cuma 22:15
  • Hayvanlara eziyet etmenin teorik temelinde 'toplumsal ilgi açlığı' yatıyor26 Kasım 2020 Perşembe 23:30
  • Burak Akkul: Çılgın Bediş’i yazdığıma pişman oldum26 Kasım 2020 Perşembe 20:56
  • Penis kıran pozisyonlar... Seks yaparken bu pozisyonlar penis kırıyor!25 Kasım 2020 Çarşamba 23:46
  • David Beckham-Victoria Beckham çifti ada yaptırıyor25 Kasım 2020 Çarşamba 23:38
  • Duruşma sırasında horlayan jüri üyesi ihraç edildi25 Kasım 2020 Çarşamba 23:02
  • Karısının otomobiline sahte bomba yerleştiren sanığa verilen 19 yıl ceza onandı25 Kasım 2020 Çarşamba 22:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti