Cezaevinde eylem! Gardiyanlar kapı önünde açıklama yaptı! (VİDEO)

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası ile Kamu Görevlileri Sendikası bugün Merkezi Cezaevi’nde eylem yaptı

Her iki sendika, Merkezi Cezaevi çalışanlarının Anayasa’ya aykırı şekilde, “angarya çalıştırılmalarını” protesto etti

KTAMS ve KAMUSEN, Cezaevi önünden İçişleri Bakanlığı’na seslendi: “En kısa sürede personel istihdamı yapılmasını ve yeni cezaevine geçilmesini talep ediyoruz”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası Başkanı Güven Bengihan, konuyla ilgili açıklamasında, kontrolsüz giriş çıkışlar nedeniyle sorma gir hanına dönen ülkede suç ve suçlu sayısının artmasına bağlı olarak Merkezi Cezaevi’nde kapasitesi üzerinde mahkum ve tutuklu bulundurulduğu ve buna bağlı olarak çalışanların iş yükünün sürekli arttığını belirtti.

Bengihan, “Cezaevi hizmetlerinin ihmal edilemez, ertelenemez niteliğine bağlı olarak personel eksikliği nedeniyle haziran ve temmuz aylarında çalışanlar aylık çalışma saatlerinin iki katı çalışmak zorunda kalmışlardır” dedi.