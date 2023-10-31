Cezaevinde Mahkum Yüz Kemiğini Kırdı: Soruşturma Devam Ediyor!

Minareliköy Merkezi Cezaevi'nde Yaşanan Şiddet Olayı: Mahkum H.K.(E-36), M.Y.(E-31)'yi Yüzüne Yumrukla Vurarak Ciddi Şekilde Darp Etti ve Çene Kemiğini Kırdı!
30 Ekim 2023 tarihinde saat 15:00 sıralarında Minareliköy Merkezi Cezaevi'nde, iki mahkum arasında çıkan şiddetli bir anlaşmazlık sonucunda, H.K.(E-36), M.Y.(E-31)'nin yüzüne yumruk vurarak ciddi şekilde darp etti ve maalesef M.Y.'nin çene kemiği kırıldı. Olayın ardından M.Y., Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve burada müşahede altına alındı.
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