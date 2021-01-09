Cezaevi’nde mahkumlar eylem yapıyor!

Merkezi Cezaevi’ndeki bazı mahkumlar eylem yapıyor…
İnfaz sisteminin değişmesini isteyen mahkumlar, dün başlattıkları yemek almama eylemine bugün de devam etti…
BRT muhabirinin cezaevindeki bir yetkiliden aldığı bilgiye göre, yemek almama eylemine 601 mahkumdan 272’si katılıyor…
Bu arada, mahkum yakınları da bugün bir süre cezaevi önünde bekledi, sonra olaysız bir şekilde dağıldı…
Cezaevi sisteminin çalıştığı ve disiplin açısından sıkıntı olmadığı belirtildi.
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