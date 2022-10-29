  • BIST 3.878,98
  • Altın 982.261
  • Dolar 18.5798
  • Euro 18.5297
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAİngiltere’de iki yeni corona varyantı tespit edildi

Cezaevi’nde öldürülen Tansu Cidan için kasten cinayet soruşturması açıldı

» »
Güney Kıbrıs Polis Müdürü Stelios Papatheodoru, Merkezi Cezaevi’nde önceki gün 41 yaşındaki Kıbrıslı Türk mahkum Tansu Cidan’ın öldürülmesiyle ilgili açıklama yaparak, Cidan’ın kasten öldürüldüğü şüphesiyle soruşturma açıldığını söyledi.
Cezaevi’nde öldürülen Tansu Cidan için kasten cinayet soruşturması açıldı

Alithia gazetesi, Papatheodoru’nun, polisin elinde bazı deliller ve ifadeler bulunduğunu, kamera sistemlerindenolaya müdahil olanların tespit edildiğini ve kısa süre içerisinde de tutuklamalar olacağını açıkladığını yazdı.

Habere göre, Papatheodoru, Cidan ile aynı koğuşta bulunan kişilerin cinayete karıştığına dair ifadeler bulunduğunu; soruşturmanın henüz başlarında olduklarını ve henüz kimsenin tutuklanmadığını kaydetti.

Papatheodoru, cinayete hapishane dışından kişilerin karışmadığını ve cinayette kesici alet kullanılmadığını; Cidan’ın darp edilmek suretiyle öldürüldüğünü belirtti.

Gazete, Cidan’ın tasarrufunda büyük miktarda metamfetamin bulundurmaktan ötürü, mahkeme kararıyla sekiz yıl hapis cezasına çarptırıldığını anımsatırken, öldürülmesindeki baş şüphelinin, aynı koğuşta bulunan Kürt kökenli bir mahkum olduğunu yazdı.

Habere göre, cezaevinden yapılan açıklamada ise, cezaevinde yaşanan hiçbir şiddet olayına müsamaha gösterilmeyeceği, gerekli tedbirlerin alınacağı ve meselenin tamamen aydınlatılarak, cinayete sebep olanların emsal teşkil edecek şekilde cezalandırılmasının istendiği kaydedildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Anastasiadis’e Baf’ın altın anahtarı takdim edildi28 Ekim 2022 Cuma 12:31
  • Güney'de haftalık koronavirüs vakaları açıklandı28 Ekim 2022 Cuma 10:47
  • Güneyde Cezaevinde Bir Kıbrıslı Türk Mahkûm Ölü Bulundu28 Ekim 2022 Cuma 09:46
  • Güney'de havayolu şirketlerine teşvik...27 Ekim 2022 Perşembe 15:15
  • Güney Kıbrıs dördüncü sırada...27 Ekim 2022 Perşembe 14:48
  • 9 ayda 9 binden fazla yabancı şirketten Güney Kıbrıs’a başvuru26 Ekim 2022 Çarşamba 16:47
  • Güney Kıbrıs’tan Türkiye açıklaması: Kazara çatışma çıkabilir26 Ekim 2022 Çarşamba 15:44
  • Güneyde Covid Aşılarına İlgi Azaldı26 Ekim 2022 Çarşamba 15:29
  • Avrupa Komisyonu'ndan 85 milyon euro hibe26 Ekim 2022 Çarşamba 15:01
  • Yeşil Hattı denetlemekle görevli 300 polis alınacak26 Ekim 2022 Çarşamba 14:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti