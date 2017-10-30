Cezaevinde örgütlü sendikalardan süresiz grev uyarısı

KTAMS Genel Sekreteri Güven Bengihan, 1982 yılında kapasitesi 175 mahkum ve tutuklu olarak inşa edilen Merkezi Cezaevi’nde bugün 500 kişi bulunduğunu, bulaşıcı hastalıklar ve salgınların kol gezdiğini, personel eksikliği yaşandığını belirtti.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAK-SEN), Kıbrıs Türk Gardiyanlar Birliği, 6 Kasım Pazartesi gününe kadar Merkezi Cezaevi’nde yaşanan sorunların çözümüne yönelik somut bir adım atılamaması durumunda, süresiz grev dahil olmak üzere her türlü eylemlilik sürecini başlatacakları uyarısında bulundu.

Üç örgüt adına yazılı açıklama yapan KTAMS Genel Sekreteri Güven Bengihan, 1982 yılında kapasitesi 175 mahkum ve tutuklu olarak inşa edilen Merkezi Cezaevi’nde bugün 500 kişi bulunduğunu, bulaşıcı hastalıklar ve salgınların kol gezdiğini, personel eksikliği yaşandığını belirtti.

Bengihan, “Tüm bu olumsuzluklar göz önüne alındığında Merkezi Cezaevi’ne ivedi bir şekilde personel alımı yapılması ertelenemez ve kaçınılmazdır” ifadelerini kullandı.

“HASTALIK…SALGINLAR”

Ülkedeki suç ve suçlu sayısının artması ile birlikte Merkezi Cezaevi’ndeki mahkum ve tutuklu sayısının artış gösterdiğine işaret eden Bengihan, bu artışın “göz ardı edilemez duruma geldiğini” belirtti.

Artan mahkum ve tutuklu sayısıyla birlikte bulaşıcı hastalıklar ve salgınların cezaevinde kol gezdiğini kaydeden Bengihan, Merkezi Cezaevi’nde mahkûmlarla birlikte gardiyanlar, avukatlar, polisler ve daha bir çok kamu personelinin görev yaptığını, onların da bu hastalıklara ve salgınlara yakalanma ve bunu dışarı taşıma riski bulunduğunu ifade etti.

“PERSONEL ALIMI ERTELENEMEZ”

“Son günlerde cezaevindeki mahkumlar arasında artan intihar vakaları cezaevinin ne denli bir psikolojik çöküntü içerisinde olduğunu da gözler önüne sermektedir” ifadelerini kullanan Bengihan, cezaevinin kapasitesinin üzerinde mahkum ve tutuklu bulundurmasına rağmen iç ve dış güvenliği ile mahkumların sevk ve idaresinden sorumlu vardiyalarda görevli personel sayısının günden güne azaldığını belirtti.

Bengihan, şunları kaydetti:

“Zaten hali hazırda eksik olan personel de vardiyalardan alınarak farklı hizmet ve görev yerlerinde görevlendirilmektedir. Mevcut olan 500 mahkumun güvenliği ile sevk ve idaresinin 15-20 vardiya çalışanı gardiyan ile yapılması beklenmektedir. Keza 50 kişilik koğuşların sayımı 2 gardiyanla alınmakta ve can güvenliği bulunmamaktadır. Tüm bu olumsuzluklar göz önüne alındığında Merkezi Cezaevi’ne ivedi bir şekilde personel alımı yapılması ertelenmez ve kaçınılmazdır. Tüm bu kötü koşullara ve olumsuzluklara rağmen görevini layığıyla yapan gardiyan arkadaşlarımız can güvenliklerinden ve bozulan psikolojilerinden ötürü aile yaşantılarından da ödün vererek fedakarca çalışmaktadırlar”

Cezaevinde yıllardır derece terfi sınavlarının yapılamadığını kaydeden Bengihan, personelin “moral ve motivasyonunun sıfır” olduğunu belirtti.

İlgili bakanlıklar ve yetkililerle yapılan tüm görüşmelerde, sorunların yeni cezaevi binası ile ilişkilendirilip ötelendiğini kaydeden Bengihan, cezaevinin şu anki idari kadrolarının da boş olduğunu bu nedenle idari yönetimde “ciddi sıkıntılar yaşandığını” ifade etti.

Bengihan açıklamasında, “KTAMS, HAK-SEN ve K.T. Gardiyanlar Birliği olarak, artık kangren olmuş bu sorunların çözümü için son kez uyarıyoruz 6 Kasım Pazartesi gününe kadar Merkezi Cezaevi’nde yaşanan sorunların çözümü yönünde herhangi bir somut adım atılamaması durumunda, süresiz grev dahil olmak üzere her türlü eylemlilik sürecini başlatacağımızı yetkililere duyururuz” ifadelerini kullandı.