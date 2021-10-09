Cezaevinde pozitif vaka sayısı 9: Orkestra şefi de Kovid

Ünlü şarkıcı Bülent Ersoy’la Bafra’da bulunan bir otelde konsere katılmak üzere KKTC’ye gelen ve sahte PCR’la yakalanarak hapse atılan 21 kişilik orkestranın şefi Onur Özelçağlayan’ın cezaevinde yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Ünlü şarkıcı Bülent Ersoy’la Bafra’da bulunan bir otelde konsere katılmak üzere KKTC’ye gelen ve sahte PCR’la yakalanarak hapse atılan 21 kişilik orkestranın şefi Onur Özelçağlayan’ın cezaevinde yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Orkestranın avukatı Adnan Ulunay, Onur Özelçağlayan ve bir sanatçı arkadaşının cezaevindeki testlerinin pozitif çıktığını, ancak semptom göstermeyerek hastalığı ayakta atlattıklarını açıkladı.

Farklı koğuşlarda kalan orkestranın bir kısmı temaslı olmaları nedeniyle izolasyon altında tutuluyor. Avukat Ulunay, müvekkillerinin hastanede tedavi görmeleri talebiyle başvuruda bulunacağını söyledi.

Hürriyet’ten Ömer Bilge’nin haberine göre, Lefkoşa’daki cezaevinde beşi gardiyan dokuz kişi hastalığa yakalandı. Cezaevinde bir testinin pozitif çıkması sonucu genel kontrol yapıldı.Beş gardiyanın yanı sıra dört hükümlüde de virüs saptanması üzerine, avukatlar dahil yüz yüze görüşler yasaklandı. Virüsün kaynağı ise araştırılıyor. Gündem 1 mahkum Kovid-19 pozitif: Bulaş kaynağı belirsiz

30 EYLÜL’DEN BERİ HAPİSTELER

Bülent Ersoy’un orkestrası, 28 Ağustos’ta çift aşının yanı sıra test de istenen KKTC’ye girişte, otelin temin ettiği sahte PCR testleriyle yakalandı. Polis gözetiminde sahneye çıkan ve ardından yargılanan orkestra üyeleri, pazartesi günü yapılan son duruşmalarında birer ay ceza alırken, şef Onur Özelçağlayan 1.5 ay hapis cezasına çarptırıldı.