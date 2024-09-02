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Cezaevinde Şimon Aykut’a Saldırı Girişimi Arkadaşları Tarafından Önledi

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Aile, saldırı girişiminin cezaevinde ciddi güvenlik açıklarını ortaya koyduğunu belirterek, gerekli önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı.
Cezaevinde Şimon Aykut’a Saldırı Girişimi Arkadaşları Tarafından Önledi

2 Eylül 2024, MHA – KKTC'de birçok yatırımı bulunan ve kısa süre önce Güney Kıbrıs'a aracıyla geçtiği sırada "sözde Rum malları üzerine inşaat yapmak ve satmak suretiyle gelir elde ettiği" iddiasıyla tutuklanan KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Şimon Aykut, cezaevinde saldırıya uğradı. Bir Suriye kökenli Rum vatandaşı olan Omar Altney tarafından gerçekleştirilen saldırı girişimi, Aykut’un hapishane arkadaşları tarafından önlendi. Saldırgan, Şimon Aykut'un yanına bile ulaşamadan etkisiz hale getirildi.

Aykut’a yönelik saldırının, 29 Ağustos 2024 tarihinde mahkumların toplu bulundukları yemekhane alanında gerçekleştiği belirtildi. Yeni cezaevine gelen Omar Altney, elinde kredi kartına benzer keskinleştirilmiş bir cisimle bağırarak, "Nerede o İsrailli Yahudi? Nerede?" diyerek Aykut'un üzerine yürümeye başladı. Ancak Türkiye doğumlu KKTC vatandaşı Müslüman bir arkadaşı ve diğer Müslüman mahkumlar Aykut’un önüne geçerek saldırganı etkisiz hale getirdi.

Olayın ardından Şimon Aykut, başına gelen bu saldırı girişimini ailesiyle paylaştı ve yetkililerden acil önlem alınmasını talep etti. Aykut’un ailesi de Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC yetkililerine konuyla ilgili bilgi vererek açıklama talebinde bulundu.

Aile, saldırı girişiminin cezaevinde ciddi güvenlik açıklarını ortaya koyduğunu belirterek, gerekli önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı.

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