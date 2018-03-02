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Cezaevinde torpil iddiası!.

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Cezaevinde torpil iddiası!.
İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ın Merkezi Cezaevine 18 Gardiyan alınacağı ile ilgili açıklamasına ilginç yanıtlar ve tepkiler geldi.

Taner ULUTAŞ

390 civarında mahkum için yapılan, ancak şuanda 523 mahkumun bulunduğu Merkezi Cezaevinde gardiyan eksiliği olduğu iddiasına, cezaevi çevrelerinden, buna gerek olmadığı iddiası geldi.

Cezaevi çevrelerinden güvenilir kaynaklar yaptıkları açıklamada, şuanda 196 gardiyan Merkezi Cezaevinde görev yapıyor. Gardiyanların büyük bölümü vardiya usulü ile çalışıyor. Ancak bir kısım gardiyan vardiya usulü çalışma düzeninden çıkartılarak ilgisiz işler için  mesai çalıştırılıyor dedi.

Ayni kaynaklar, açıklamalarına devamla, Merkezi Cezaevinde torpil hat safhada. Bir grup gardiyan, Müdürün yakını olduğu için gardiyan görevi yapmayıp, alakaya maydanoz işler yapıyor. Örneğin mahkûmlara müzik öğretmenliği yapan ve günde bir iki saat mesai yaptıktan sonra evine giden gardiyan var ifadesinde bulundu.

Müdürün torpili ile mesai çalışan bu grup şayet vardiya nöbetlerine dâhil edilirse alınması düşünülen 18 kişiye ihtiyaç duyulmaz. Ayrıca Kantinde yapılan 200 bin TL’nin üstündeki vurgun da hala daha gizemini koruyor diyen ayni kaynaklar, soruşturma açıldı. Büyük bir gizlilik içerisinde yapılan soruşturmada bu konudaki vurgun belgelenmesine karşın hasıraltı edildi dedi.

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