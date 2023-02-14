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Cezaevinde tutukluya tecavüz iddiası!

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Barolar Birliği İnsan Hakları Komitesi Başkanı Aslı Murat sosyal medyadan yaptığı paylaşımda cezevinde tutuklu bir şahsa mahkumlar tarafından tecavüz edildiğini açıkladı.
Cezaevinde tutukluya tecavüz iddiası!

Barolar Birliği İnsan Hakları Komitesi Başkanı Aslı Murat sosyal medyadan yaptığı paylaşımda cezevinde tutuklu bir şahsa mahkumlar tarafından tecavüz edildiğini açıkladı.

Murat'ın paylaşımı şöyle:

Ülkedeki acılar yetmezmiş gibi hak ihlalleri hız kesmeden devam ediyor. Meslektaşımız Av. Münürcan Taçoy’un bilgimize getirdiği iddiaya göre, yeni cezaevinde tutuklu olarak bulunan bir kişi, aynı koğuşta kaldığı söylenen bazı mahkum veya tutuklular tarafından tecavüz ve darba maruz kaldı.

Bu kişi devletin gözetim, güvenlik ve denetimi altında olduğu için, sadece fiili gerçekleştirenler değil idarecilerin de sorumluluğu vardır. Ciddiyetle ele alınması ve soruşturma yapılması elzemdir.

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