Cezaevinde Uyuşturucu Operasyonu (Gelişme)

16.01.2023 tarihinde, Lefkoşa’da, Merkezi Cezaevinden mahkeme huzuruna çıkarılmak üzere getirilen hükümsüz tutukluya verilmek üzere poliste teslim edilen eşyalar içerisinde meyve suyu kutusu içerisine gizlenmiş uyuşturucu madde içerikli 99 adet hap ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturma kapsamında, mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen ve aranmakta olan K.D.S.(K-30) tespit edilerek tutuklanmıştır.

Soruşturma devam etmektedir.