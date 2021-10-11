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Cezaevi'nde vaka sayısı yükseliyor!

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Merkezi Cezaevi'nde COVID-19 testi pozitif çıkan mahkum ve tutuklu sayısı 26'ya yükseldi.
Cezaevi'nde vaka sayısı yükseliyor!

Merkezi Cezaevi'nde COVID-19 testi pozitif çıkan mahkum ve tutuklu sayısı 26'ya yükseldi.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, 9 vakanın ardından 17 kişinin daha pozitif olduğunu  açıkladı.

Bengihan, mahkum ve tutukluların gerekli tetkiklerin yapılması için önce Pandemi Hastanesi'ne götürüleceğini, ardından da karantina oteline yerleştirileceklerini dile getirdi.

Hatırlanacağı üzere, geçtiğimiz günlerde 9 kişinin COVID-19 olmasının ardından cezaevinde yüz yüze görüşler yasaklanmış, virüsün kaynağının ise araştırıldığı belirtilmişti.

9 Ekim’de Şarkıcı Bülent Ersoy’la bir konsere katılmak üzere Ağustos sonu Kıbrıs’a gelen ve sahte PCR’la yakalanarak 45 gün hapse mahkum olan 21 kişilik orkestranın şefi Onur Özelçağlayan’ın da cezaevinde yapılan testi pozitif çıkmıştı.

Kaynak: Yenidüzen

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