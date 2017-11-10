Cezaevi'ndeki grev Başbakanlığa taşınıyor!

TAK ‘a açıklama yapan Güven Bengihan, “Hükümet elzem bir yer olan cezaevindeki sorunlara kayıtsız kaldı” diyerek, , KTAMS, HAK-SEN ve Gardiyanlar Birliği’nin Merkezi Cezaevi’nde başlattığı grevle ilgili yetkililerden hiçbir diyalog çağrısı almadıklarını belirtti.
Bu nedenle eylem kararı aldıklarını kaydeden Bengihan, saat 09.30’da cezaevinden hareketle Başbakanlık’a giderek Bakanlar Kurulu toplantısı sırasında eylem yapacaklarını ifade etti.
3 örgüt, cezaevindeki sağlıksız koşulların ve personel eksikliğinin giderilmesi için yönetime süre tanımış ve dün greve gitmişti.
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