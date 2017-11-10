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SON DAKİKAOturma eylemi sonlandı, Cezaevi'ndeki grev devam ediyor

Cezaevi'ndeki grev Başbakanlığa taşınıyor!

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Cezaevi'ndeki grev Başbakanlığa taşınıyor!
Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Genel Sekreteri Güven Bengihan, Merkezi Cezaevi’nde dün başlayan grevin bugün de devam ettiğini belirterek, Başbakanlık önünde de eylem yapacaklarını ifade etti.

TAK ‘a açıklama yapan Güven Bengihan, “Hükümet elzem bir yer olan cezaevindeki sorunlara kayıtsız kaldı”  diyerek, , KTAMS, HAK-SEN ve Gardiyanlar Birliği’nin Merkezi Cezaevi’nde başlattığı grevle ilgili yetkililerden hiçbir diyalog çağrısı almadıklarını belirtti.

Bu nedenle eylem kararı aldıklarını kaydeden Bengihan, saat 09.30’da cezaevinden hareketle Başbakanlık’a giderek Bakanlar Kurulu toplantısı sırasında eylem yapacaklarını ifade etti.

3 örgüt, cezaevindeki sağlıksız koşulların ve personel eksikliğinin giderilmesi için yönetime süre tanımış ve dün greve gitmişti.

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