 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 90.015
  • Altın 145,132
  • Dolar 3,7228
  • Euro 3,9274
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAFetüs davasında ilk ceza Melis Akçal’a verildi

Cezaevinden firar eden gaspçı sevgililer yakalandı

»
Cezaevinden firar eden gaspçı sevgililer yakalandı
Olayla ilgili 3 kişi tutuklandı

İstanbul'da sokakta yalnız gezen kadınlara motosikletle yaklaşıp silah tehdidiyle gasp ettikleri iddiasıyla gözaltın alınan cezaevi firarisi sevgililer, polis tarafından gözaltına alındı. İki zanlının motosikletle gerçekleştirdiği gasplar, güvenlik kameralarına yansıdı. Emniyet güçleri, cezaevi firarisi oldukları ortaya çıkan 2 şüpheliyi barındıkları adreste yakaladı. Sözkonusu adrese yapılan baskında firari şüpheliler ile 1 çalıntı motosiklet ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Hürriyet'in haberine göre, Beşiktaş, Fatih ve Bakırköy’de sokakta yalnız dolaşan 7 kadın, farklı gün ve saatlerde motosikletli 2 kişi tarafından silahla tehdit edilerek gasp edildi. Şikayet üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, arka arkaya yaşanan seri olaylara ilişkin geniş çaplı çalışma başlattı.

Gasp olaylarının meydana geldiği ilçe ve mahallelerde güvenlik kamera görüntülerini tek tek inceleyen polis, şüphelilerin eşkalini tepsi etti.

Mektup ile tanıştılar

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Fatih'te bir adrese operasyon düzenleyen emniyet güçleri, cezaevi firarisi oldukları ortaya çıkan 2 şüpheliyi barındıkları adreste yakaladı. Sözkonusu adrese yapılan baskında firari şüpheliler ile 1 çalıntı motosiklet ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.Emniyet kaynaklarının aktardığı bilgilerde, Düzce Açık Cezaevi'nde 12 yıldır hükümlü bulunan Emrah D. (30) ile Kocaeli Açık Cezaevi'nde uyuşturucu ve gasp suçlarından 1 yıldır tutuklu olan Nagehan K.'nin (25), ortak arkadaşları aracılığı ile mektupla tanışarak sevgili oldukları, 17 Ocak tarihinde de organize şekilde hapishaneden firar ettikleri tespit edildi. İki zanlının, cezaevlerinden kaçtıktan sonra İstanbul'da bir araya geldikleri ve bir motosiklet mağazasından çaldıkları motosiklet ile 7 silahlı gasp olayına karıştıkları belirlendi.

 

İki firari aşığın kurban seçtiği kadınları, motosikletle gasp ettikleri anlar, çevrede bulunan güvenlik kamera kayıtlarına da yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde, boş sokakta gezen yalnız kadınları takibe alan şüpheliler, motosiklet ile önünü kestikleri 1 kadının başına silah dayayarak gasp ediyor. Aynı zanlıların, bir binanın girişinde yalnız yakaladıkları kadını gasp ederek kayıplara karıştıkları anlar, çevredeki ev ve iş yerlerindeki güvenlik kameralarca saniye saniye kaydediliyor. Emniyetteki işlemleri tamamlanan firari şüpheliler, bugün öğleden sonra Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Darbeci general Huduti hakim karşısına çıkıyor08 Mart 2017 Çarşamba 11:10
  • Diyanet 'gözü tok' imam arıyor08 Mart 2017 Çarşamba 11:09
  • Başbakan Binali Yıldırım'ın korumaları zehirlendi08 Mart 2017 Çarşamba 11:08
  • Oğul Gökçek'ten hâkimlere 'Evet' etkinliği daveti!08 Mart 2017 Çarşamba 11:00
  • Juncker'den Erdoğan'a 'küstahlık' suçlaması08 Mart 2017 Çarşamba 10:59
  • Erdoğan, su teminiyle ilgili anlaşmayı uygun bulan kanunu onayladı08 Mart 2017 Çarşamba 10:16
  • Gabriel: Görüşmeden çok şey beklemeyin08 Mart 2017 Çarşamba 10:14
  • TSK'dan Antalya Zirvesi açıklaması08 Mart 2017 Çarşamba 10:00
  • Başbakan Yıldırım: Hayır demek insan fıtratına uygun değil08 Mart 2017 Çarşamba 09:59
  • Yılmaz Özdil: Dünyayı kadınlar yönetiyor, bizi herifler; yetmiyor 'tek herif' yönetsin isteniyor!08 Mart 2017 Çarşamba 09:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti