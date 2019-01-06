  • BIST 88.831
  • Altın 222,064
  • Dolar 5,3476
  • Euro 6,1117
  • Lefkoşa 6 °C
  • Mağusa 5 °C
  • Girne 9 °C
  • Güzelyurt 5 °C
  • İskele 5 °C
  • İstanbul 2 °C
  • Ankara -7 °C
FLAŞ HABERBM'den Kaşıkçı açıklaması: Dava yeterli değil, uluslararası soruşturma açılmalı

Cezaevinden firar teşebbüsü mü?

» »
KKTC’de sürekli olarak yetersiz kaldığı öne sürülen ve birçok defa firarın yaşandığı gözlemlenen, Merkezi Cezaevinden yine firar teşebbüsü yapıldığı öne sürülüyor.
Cezaevinden firar teşebbüsü mü?

KKTC’de sürekli olarak yetersiz kaldığı öne sürülen ve birçok defa firarın yaşandığı gözlemlenen, Merkezi Cezaevinden yine firar teşebbüsü yapıldığı öne sürülüyor.

Merkezi Cezaevinde yapılan incelemede, mahkumların tutulduğu bölümün avlu kapısının menteşelerinin sökülmeye çalışıldığının tespit edildiği, yapılan aramada da çarşaflardan ip yapıldığının belirlendiği iddia edildi.

Daha öncede firar olayları yaşanan, tedavi görürken hastaneden kaçan mahkumun yanısıra, bu tür girişimlerinhapishane içerisinde de yaşandığını dile getiren Merkezi Cezaevi çevrelerinden güvenilir bir kaynak, yaptığı açıklamada, geçtiğimiz günlerde, cezaevinde bir bölümde,yapılan aramada,çarşaflardan ip yapıldığı,ve bölümün avlu kapısının menteşelerin sökülmeye çalışıldığı tespit edildi. Şayet çarşaflar ve sökülen menteşeler fark edilmemiş olsaydı yine bir firar olayı daha yaşanabilirdi dedi..

Ayni kaynak açıklamasına devamla, torpilin, adam kayırmacılığınve devamlı huzursuzluğun olduğu ceza evinde, firara teşebbüs etmenin ne ardı nede arkası kesilecek. Siyasi arenada, fasulyenin yahnisi gitti geldi aynisi misali, gelen gideni aratıyor. Ancak bu defa yaşananlardan da görüleceği gibi fasulyenin dibinin tutması bir tarafa, sanırım fasulyenin yapıldığı tencere de yandı ifadesinde bulundu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ahmet Yönlüer beraberinde 53 kişi ile YDP ye katıldı.06 Ocak 2019 Pazar 18:55
  • Sürücülerin dikkatine!!!06 Ocak 2019 Pazar 18:50
  • Ukrayna'da 2 Türk kızını öldüren katil zanlısı bu notu bırakmış!06 Ocak 2019 Pazar 17:57
  • En fazla yağış nereye düştü?06 Ocak 2019 Pazar 17:52
  • Tüyler ürperten detaylar! Battaniyeye sarıp yol kenarına attılar!06 Ocak 2019 Pazar 17:52
  • Soyer: Vicdani ret, vicdanın turnusol kağıdı oldu06 Ocak 2019 Pazar 17:47
  • Kıbrıslı Türkler geçiş noktalarından daha çok geçiyor06 Ocak 2019 Pazar 17:39
  • Son dakika! Ercan Havaalanı civarında kadın cesedi bulundu!06 Ocak 2019 Pazar 17:35
  • “Yasanın adı vicdan-i ret değil, vicdanı ret etme yasasıdır”06 Ocak 2019 Pazar 17:16
  • Bir kişi avda yaralandı06 Ocak 2019 Pazar 17:07
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti