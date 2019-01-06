Cezaevinden firar teşebbüsü mü?

KKTC’de sürekli olarak yetersiz kaldığı öne sürülen ve birçok defa firarın yaşandığı gözlemlenen, Merkezi Cezaevinden yine firar teşebbüsü yapıldığı öne sürülüyor.

KKTC’de sürekli olarak yetersiz kaldığı öne sürülen ve birçok defa firarın yaşandığı gözlemlenen, Merkezi Cezaevinden yine firar teşebbüsü yapıldığı öne sürülüyor.

Merkezi Cezaevinde yapılan incelemede, mahkumların tutulduğu bölümün avlu kapısının menteşelerinin sökülmeye çalışıldığının tespit edildiği, yapılan aramada da çarşaflardan ip yapıldığının belirlendiği iddia edildi.

Daha öncede firar olayları yaşanan, tedavi görürken hastaneden kaçan mahkumun yanısıra, bu tür girişimlerinhapishane içerisinde de yaşandığını dile getiren Merkezi Cezaevi çevrelerinden güvenilir bir kaynak, yaptığı açıklamada, geçtiğimiz günlerde, cezaevinde bir bölümde,yapılan aramada,çarşaflardan ip yapıldığı,ve bölümün avlu kapısının menteşelerin sökülmeye çalışıldığı tespit edildi. Şayet çarşaflar ve sökülen menteşeler fark edilmemiş olsaydı yine bir firar olayı daha yaşanabilirdi dedi..

Ayni kaynak açıklamasına devamla, torpilin, adam kayırmacılığınve devamlı huzursuzluğun olduğu ceza evinde, firara teşebbüs etmenin ne ardı nede arkası kesilecek. Siyasi arenada, fasulyenin yahnisi gitti geldi aynisi misali, gelen gideni aratıyor. Ancak bu defa yaşananlardan da görüleceği gibi fasulyenin dibinin tutması bir tarafa, sanırım fasulyenin yapıldığı tencere de yandı ifadesinde bulundu.