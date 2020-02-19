  • BIST 120.246
  • Altın 314,192
  • Dolar 6,0731
  • Euro 6,5615
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAYenierenköy Sahilinde Erkek Cesedi Bulundu

Cezaevinden gelen mektup: Britney Spears yeni şarkı çıkardı mı?

»
Cezaevinden gelen mektup: Britney Spears yeni şarkı çıkardı mı?
Cezaevinden gelen mektup: Britney Spears yeni şarkı çıkardı mı?

Cezaevindeki tutuklu ve hükümlülerin haklarının korunması için çalışan Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST), kendilerine gelen bir mektubu paylaştı. Mektupta, “Britney Spears yeni şarkı çıkardı mı?” ifadesi yer alıyor.

Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST), bu mektup üzerinden cezaevindekilerin istediği müziği dinleyemediği bilgisini paylaştı.

Cezaevlerinde bazı kitapların yasaklandığı sık sık gündeme geliyor.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, son olarak HDP Mardin Milletvekili Ebru Günay Diyarbakır Cezaevi ziyaretlerinin ardından cezaevindeki kadınların "Adalet Bakanlığının listesinde olmasına rağmen Elif Şafak’ın ‘Mahrem’ kitabı önce verildi, bir hafta sonra geri gelinip bizden alındı" dediğini aktarmıştı.

TBMM Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu’nda konuşan Günay, şunları söylemişti:

Biz özellikle sorduk. Şunu ifade ettiler. ‘İçerisinde Kürt ifadesinin geçtiği kitapları alamıyoruz’ dediler. Hatta özel sorulardan bir de şey vardı, ‘Yılmaz Odabaşı’nın kitabını alıyor musunuz?’ diye sorduk, ‘Yok’ dediler. Gültan Kışanak’ın cezaevinden yazdığı “Siyasetin Mor Rengi” kitabı mesela verilmemişti. Bu ilginç yani bir cezaevinde yazılan kitabın başka bir cezaevinde verilmiyor olması başka bir dikkat çekici.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Özgür Özel: Gezi'de ölümlere neden olanlar, yargıya talimat verenler er ya da geç yargılanacak18 Şubat 2020 Salı 23:41
  • Abdullah Gül: Siyasi İslam tüm dünyada çöktü18 Şubat 2020 Salı 23:00
  • Eski LDP Lideri Besim Tibuk'tan ilginç açıklama... Kavala muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı olsun18 Şubat 2020 Salı 22:40
  • Ahmet Şık'tan Osman Kavala hakkındaki gözaltı kararına tepki..."Kimse enseyi karartmasın, bu mafya rejimi 2020'yi bitiremeyecek"18 Şubat 2020 Salı 22:29
  • Osman Kavala hakkında yeniden gözaltı kararı18 Şubat 2020 Salı 21:26
  • Vartolu Sadettin itiraf etti: İlk sezon biter sandım18 Şubat 2020 Salı 19:47
  • Tuğçe Kazaz'dan Gezi davası yorumu: Gaza gelip tekrar meydanları doldurmayın; sizi o salladığınız tencere ve tavalarınızda pişirir bu millet18 Şubat 2020 Salı 18:55
  • Mücella Yapıcı: Demek ki neymiş; Gezi yargılanamazmış!18 Şubat 2020 Salı 18:51
  • Kenevir Kooperatifi Sözcüsü Dilipak: Diyanet İşleri Başkanı’na kenevirden seccade hediye ettim18 Şubat 2020 Salı 18:50
  • Emine Erdoğan: İsraftan kaçınmak, ölçülü yaşamak, yeme içmeden tutun doğal kaynakların kullanımına kadar İslam, bize sürdürülebilir bir yaşamın sınırlarını çizer18 Şubat 2020 Salı 18:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti