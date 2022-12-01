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Cezaevine anlamlı bağış

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Cezaevine anlamlı bağış
Cezaevine anlamlı bağış

Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği,(GİKAD) Başkanı İçim Kavuklu ve berabendeki heyet bugün Yeni Cezaevi'ne giderek, Cezaevi Müdürü Fatih Erddoğan’ı ziyaret etti, cezaevine kumaş ve iplik bağışında bulundu.

Heyete, BRTK Müdürü Meryem Özkurt da eşlik etti.

GİKAD Başkanı Kavuklu hedeflerinin kadınları her alanda desteklemek olduğunu belirterek, Cezaevi’ndeki kadınların sosyal ve ekonomik anlamda gelişimini ve üretime katkı koymalarını sağlamak istediklerini belirtti.
Kumaş ve iplikleri kendilerinin sağlayacağını ifade eden Kavuklu, kadınların yaptıkları üretimlerle hem otellerin en temel ihtiyacı olan çarşaf, pike, masa örtüsü , yastık kılıfı ve peçete gibi ürünleri yapabileceklerini ve böylece kendi gelirlerini elde edebileceklerini ifade etti.

Kavuklu, “Kumaş verelim, İplik verelim ve en önemlisi de eğitimenlerimiz buraya gelsinler ve öğretesinler. Türkiye Cumhuriyetinin verdiği donanımlar ile,inanıyorum ki sadece masa örtüsü peçete değil yatak çarşafları da dikerek, üretime katkı koyabilecekler.” ifadelerini kullandı.

Yeni Cezaevi Müdürü Fatih Erdoğan da, GİKAD ekibine bağışlarından dolayı teşekkür ederek, “buradaki kadınların üreten kadınlar sınıfına girmesi bizim için çok önemli, katkılarınız için teşekkür ediyorum” dedi.

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