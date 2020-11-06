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Cezaevine uyuşturucu götüren gardiyanla ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı

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Cezaevine uyuşturucu götüren gardiyanla ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı
Cezaevine uyuşturucu götüren gardiyanla ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mehmet Sevinç, olguları aktardı.

Polis, zanlı Hüseyin Mehmetoğlu’nun 03.11.202 tarihinde Narkotik tarafından alınan bilgide cezaevinde gardiyan olan zanlının cezaevine yüklü miktarda hap hap getireceğinin bilgisinin alındığını söyledi. Polis, zanlının 21.00’de nizamiye giriş kapısından cezaevine giriş yaptığı esnada üzerinde yapılan aramada, sırt çantasının içinde ve siyah renk yırtık eldivenin parmaklarının içine yerleştirilmiş 150 adet uyuşturucu olduğuna inanılan Hap bulunarak emare alındığını mahkemeye aktardı. Polis, zanlının gönüllü ifadesinde, cezaevinde uyuşturucu madde suçundan hükümlü tutuklu bulunan Esat Cabbar Gözalıcı’nın yönlendirmesiyle Mağusa’da aranan bir kişiden aldığını itiraf ettiğini belirtti. Polis, zanlının cep telefonundaki İş cep uygulamasında yapılan kontrolde Ekim ayında birçok kez, yine aranan bir kişiden para akışı olduğunun tespit edildiğini anlattı.

Polis,  zanlının iki günlük süreçte ifadenin teyidine devam edildiğini, aranan şahsın kimliğinin tespit edildiğini cezaevinde de soruşturma yürütüldüğünü söyledi.

Polis, aranan şahıslar, alınması gereken ifadeler olduğunu belirterek, zanlının 5gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç TemaySağer, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için 5   gün tutuklu kalmasına emir verdi

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