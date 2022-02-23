Cezaevine uyuşturucu sokmaya çalışan gardiyana 20 ay hapis

Merkezi cezaevine uyuşturucu sokmaya çalışırken yakalanan sanık Hüseyin Mehmetoğlu’nun aleyhindeki ceza kararı dün açıklandı.

Hüseyin Mehmetoğlu’nun 03.11.202 tarihinde cezaevine giriş yaparken üzerinde yapılan aramada, sırt çantasının içinde ve siyah renk yırtık eldivenin parmaklarının içine yerleştirilmiş 150 adet suboxon hap ile yakalanmıştı. Sanık, gönüllü ifadesinde, cezaevinde uyuşturucu madde suçundan hükümlü tutuklu bulunan Esat Cabbar Gözalıcı’nın yönlendirmesiyle Mağusa’da aranan bir kişiden aldığını itiraf etmişti.

Sanık uyuşturucu madde içeren hap alma ve tasarruf suçundan beraat ederken, Cezaevine yasaklı eşya sokmak ve Görevini kötüye kullanmak suçlarından mahkûm olmuştu.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Murat Soytaç’dan oluşan mahkeme heyeti aleyhine verilen kararı Murat Soytaç açıkladı. Soytaç, sanığın uyuşturucu madde içeren hap alma ve tasarruf suçundan beraat ederken, Cezaevine yasaklı eşya sokmak ve Görevini kötüye kullanmak suçlarından mahkûm ettiklerini açıkladı.

Soytaç, sanığın maddi kazanç elde etmek amacıyla görevini kötüye kullanıp narkotik nitelikli hapları hükümlü bir tutuklu için cezaevine sokmasını aleyhine değerlendirdiklerinin altını çizdi.

Soytaç, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip, oybirliği ile 20 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.

(Kamalı Haber)