Cezaevine Uyuşturucu Sokmaya Çalıştı!

16.01.2023 tarihinde, Lefkoşa’da, Merkezi Cezaevinden mahkeme huzuruna çıkarılmak üzere getirilen hükümsüz tutuklu İ.Y.(E-27)’ye verilmek üzere, M.D.(E-25) tarafından polise teslim edilen yiyecek ve içeceklerin olduğu poşette polis tarafından yapılan kontrolde; meyve suyu kutusu içerisine gizlenmiş uyuşturucu madde içerikli olduğuna inanılan 99 adet hap bulunarak emare alınmıştır.
Bahse konu şahıs ile mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen S.T.(K-42) ve F.T.(E-47) , tutuklanmış olup, F.T’nin Gazimağusa’daki ikametgahında yapılan aramada ise uyuşturucu madde içerikli olduğuna inanılan 18 adet hap daha bulunarak emare olarak alınmıştır.
Soruşturma devam etmektedir.
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