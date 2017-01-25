 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 84.208
  • Altın 146,819
  • Dolar 3,7931
  • Euro 4,0654
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 9 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara -3 °C
FLAŞ HABER“Yakında yaşlı ve kronik hastalara ilaç hizmeti de buradan verilecek”

Cezası sadece 2 asgari ücret...

» »
Cezası sadece 2 asgari ücret...
Girne- Çatalköy'de bulunan 5 yıldızlı Elexus Otel'in denize lağım suyu akıttığı tespit edildi.

Remzi SAMAR

Girne- Çatalköy'de bulunan 5 yıldızlı Elexus Otel'in denize atık su (lağım suyu) akıttığı tespit edildi. Sahilden gelen pis kokular ile denizin renginin çamura dönmesiyle meydana gelen çevre katliamı da böylelikle gün yüzüne çıktı.

BORUNUN DERHAL KALDIRILMASI İSTENDİ

İhbar üzerine olay yerine giden Girne Çevre Koruma Dairesi yetkilileri, kirliliği ve kirliliğe sebep olan, otelin arıtmasından denize uzatılan kanunsuz döşemen boruyu tespit etti. Meydana gelen çevre katliamının otel tarafından yapıldığının kanıtlamasının ardından Çevre Koruma Dairesi yetkilileri otel yönetimine 2 asgari ücret ceza keserek makbuzu tebliğ etti. Ayrıca kanunsuz olarak denize uzatılan borunun da derhal kaldırılması istendi.

ÜLKEDE TEPKİ İLE KARŞILANDI

Daha geçen yıl görkemli açılışlarla hizmete giren, ETS grubu bünyesinde faaliyet gösteren 5 yıldızlı Elexus Otel' in kıyılarda yarattığı çevre katliamı da tepkiye yol açtı. Çevre örgütleri de yatırım amaçlı her türlü kolaylığı sağlanan bu gibi otellerin,  KKTC kıyılarını kirletmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Girne Belediyesi: “2015 itibarıyla borcumuz yok”14 Ocak 2017 Cumartesi 15:01
  • Mide kanaması sonucu hayatını kaybetti13 Ocak 2017 Cuma 13:01
  • 19 yaşındaki işçi inşaattan düştü!13 Ocak 2017 Cuma 09:16
  • Girne-Çatalköy İmar Planı raporları açıklandı12 Ocak 2017 Perşembe 13:49
  • Girne'de içme suyu fiyatları yeniden düzenlendi07 Ocak 2017 Cumartesi 13:40
  • Girne’de Ecevit Caddesi’nde kanalizasyon çalışması07 Ocak 2017 Cumartesi 13:37
  • Girne’de refüj çalışmaları devam ediyor07 Ocak 2017 Cumartesi 12:34
  • Beylerbeyi sinyalli trafik ışıklarında refüj çalışması yapılacak06 Ocak 2017 Cuma 14:50
  • Park halindeki araçtan çanta çaldı06 Ocak 2017 Cuma 09:26
  • Cep telefonu çalan bir kişi tutuklandı06 Ocak 2017 Cuma 09:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti