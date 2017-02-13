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Cezasını kendi kesti

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Cezasını kendi kesti
39 kişinin hayatını kaybettiği Reina katliamını gerçekleştiren ve 11 Şubat'ta tutuklanan Abdulkadir Masharipov nöbetçi mahkemeye verdiği ifadesinde, "idam hükmü verilse iyi olur" dediği öğrenildi.

39 kişinin hayatını kaybettiği Reina katliamını gerçekleştiren ve 11 Şubat’ta tutuklanan Abdulkadir Masharipov nöbetçi mahkemeye verdiği ifadesinde, “Bana Türkiye aleyhine çalışıyor. Türkiye’ye karşı diyorlar, ben Türkiye Devleti’ne karşı bir şey yaptığımı düşünmüyorum. Türkiye karşıtı bir harekette bulunmadım. Öç aldım. Yaptıklarımdan pişman değilim. Kısas yaptığımı düşünüyorum” dedi.

Nöbetçi İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliği’nce sorgulanan Abdulkadir Masharipov kimlik sorgusunda, üniversite mezunu ve öğretmen olduğunu belirtti. Masharipov, “Ben DEAŞ örgütü üyesiyim. Bu örgütün amacı İslami halefinin meydana getirilmesidir. Örgütün lideri Abu Bakir Bağdadi’dir” dedi. Reina olayından önce herhangi bir eyleme katılmadığını belirten Masharipov, “Dünyada Hıristiyanların yaptıkları öldürme olaylarına karşı onlardan öc almak amacıyla onların bayram günü eylem yapmayı düşündüm. Amacım Hıristiyanları öldürmekti” dedi.

İntihar etmek istediğini de ileri süren Masharipov, “Mermiler bitince iki tane flashbang attım. Üçüncüsünü intihar etmek için yüzüme tuttum. Ama ölmedim. Rehin düşmeyeyim diye kendini öldürecektim, İdam hükmü verilse iyi olur” diye konuştu.

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