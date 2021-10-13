  • BIST 1.413,540
  • Altın 523,14
  • Dolar 9,0750
  • Euro 10,4850
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAHaftalık Hava Tahmininde Yağmur Yok, Sis Var

Cezasının 3'te 1'ini yatanlar için Şartlı Tahliye

» »
İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Merkezi Cezaevi’nde ek olarak 90 gün süre ile Şartlı Tahliye Tüzüğü’nde de değişikliğe gidildiğini açıkladı.
Cezasının 3'te 1'ini yatanlar için Şartlı Tahliye

İçişleri Bakanlığı Şartlı Tahliye Tüzüğü'nde değişikliğe gitti. Değişikliğe göre, 90 gün süre ile cezasının 1/3’ünü yatan kişiler de Şartlı Tahliye'ye başvurabilecek.

İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Merkezi Cezaevi’nde Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında sağlık ve güvenlik riski yaratmadan, uluslararası mahkûm hakları da gözetilerek bugüne kadar birçok tedbir alındığını, bugün bu tedbirlere bir ek olarak 90 gün süre ile Şartlı Tahliye Tüzüğü’nde de değişikliğe gidildiğini açıkladı.

Evren, “ Alınan tüm tedbirlere rağmen son günlerde cezaevinde yaşanan pozitif vakalar nedeniyle, Merkezi Cezaevi’nde tutuklu ve mahkûm olarak bulunan kişilerin sağlıklarının güvenli şekilde korunması açısından bazı ek tedbirlerin alınması gerektiği değerlendirilmiştir. Bu amaçla Şartlı Tahliye Tüzüğü’nde daha önce yapılan 90 günlük süre ile geçerli olan değişikliğin yeniden yürürlüğe girmesi için hazırladığımız önerge Bakanlar Kurulumuzdan geçerek onaylanmıştır” dedi.

Merkezi Cezaevi’nin salgın riskinden daha güvenli şekilde korunabilmesi, muhtemel bir bulaş karşısında cezaevinde daha etkin ve ivedi tedbirler alınabilmesi, bazı bölümlerin muhtemel karantina ihtiyacına cevap verebilmesi, cezaevinin normal kapasitesine indirilmesinin önem arz ettiğini ifade eden Bakan Kutlu Evren, bu amaçla 90 gün süre ile Şartlı Tahliye Tüzüğü’nde değişikliğe gidildiğini, Şartlı Tahliye Tüzüğü’nde yapılan değişikliğin Resmi Gazete de yayınlandığı tarihten itibaren 90 gün süre ile yürürlükte olacağını açıkladı.

Kutlu Evren, Şartlı Tahliye Tüzüğü’nde yapılan değişiklikle, yasada belirtilen bazı ağır suçlar haricinde kalan kişilerin daha önce cezalarının yarısını yattıktan sonra kazandıkları Şartlı Tahliye Başvuru hakkının, yapılan değişiklikle 90 gün süre ile cezasının 1/3’ünü yatan kişiler için de geçerli olacağını belirtti.

“Hatırlanacağı üzere, göreve geldiğimiz ilk aylarda Şartlı Tahliye Tüzüğü’nde daha önceki dönemde 90 gün süre ile yapılan değişikliği yine Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında uzatmıştık. Bu süre ise 19 Mayıs 2021 tarihinde son bulmuştu” diyen Kutlu Evren, gelinen aşamada, Mevcut cezaevi kapasitesinin maksimum 454 kişi olmasına rağmen mevcut sayının 634 olması, mevcut cezaevinin doluluk kapasitesinin aşılması ve fiziki altyapı eksikliklerinin yarattığı olumsuzlukların dikkate alınarak bu değişikliğe gidildiğini belirtti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mağusa'da Palm Beach’de karaya oturan gemi parçalanarak kaldırılıyor13 Ekim 2021 Çarşamba 18:22
  • Siyasi Partiler hükümetin istifasını değerlendirdi13 Ekim 2021 Çarşamba 18:12
  • İstifa eden Ersan Saner: "Amacımız bir an önce erken seçime gitmek"13 Ekim 2021 Çarşamba 18:07
  • Saner’in mimarlıktan men edilmesi için 500’ü aşkın Mimar Mühendis imza attı!13 Ekim 2021 Çarşamba 16:07
  • TDP'nin 7’inci Olağan Kurultayı 16 Ekim Cumartesi13 Ekim 2021 Çarşamba 15:53
  • Türkiye İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: “Mustafa Akıncı’ya giriş yasağı getirildiği iddiası yalandır”13 Ekim 2021 Çarşamba 15:44
  • TAÇOY: UBP PM'nin hükümetten çekilme kararı yok!13 Ekim 2021 Çarşamba 15:16
  • UBP- DP-YDP Hükümeti görevde 10 ay kaldı13 Ekim 2021 Çarşamba 15:03
  • Denktaş iki seçenek var! Ya UBP-HP ya da teknokrat hükümet!13 Ekim 2021 Çarşamba 14:53
  • Erhürman: Halkın fena halde zamanını çaldılar13 Ekim 2021 Çarşamba 14:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti