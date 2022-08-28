  • BIST 3.146,10
  • Altın 1014.572
  • Dolar 18.1598
  • Euro 18.0696
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAŞahin: Koronavirüse karşı yeni aşı hazır

Cezayir ile Fransa arasında yenilenen ortaklık için “Cezayir Deklarasyonu” imzalandı

» »
Cezayir ile Fransa arasında yenilenen ortaklık için “Cezayir Deklarasyonu” imzalandı
Cezayir ile Fransa arasında yenilenen ortaklık için “Cezayir Deklarasyonu” imzalandı

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron ile iki ülke arasındaki ortaklığın yeniden ihyası için “Cezayir Deklarasyonu”nu imzaladı.

Macron’un ülkeye yaptığı resmi ziyaretin üçüncü ve son gününde başkent Cezayir’deki Uluslararası Huari Bumedyen Havalimanının onur salonunda düzenlenen imza töreni Cezayir devlet televizyonunda yayınlandı.

Törende iki ülke liderleri tarafından Cezayir ile Fransa arasında yenilenen ortaklık için “Cezayir Deklarasyonu” imzalandı.

Macron’un dün yaptığı açıklamalara göre, iki ülke lideri arasında imzalanan anlaşma, Cezayir’deki Fransız sömürgeciliğinin (1830-1962) ulusal hafıza dosyasına ve geçmişine ilişkin bir dizi mutabakatı; güvenlik, savunma, dış politikanın yanı sıra gıda ve kıt kaynaklar başta olmak üzere ekonomi alanlarında iş birliğini içeriyor.

Macron, Cezayir ziyareti kapsamında dün yaptığı açıklamada, Cezayirli mevkidaşı ile görüşmelerin olumlu olduğunu ve üzerinde anlaşmaya vardıkları şeyin “yeni bir ortaklık anlaşmasına” çevrileceğini belirtmişti.

– Macron’un Cezayir ziyareti

Fransa Cumhrubaşkanı’nın Tebbun’un daveti üzerine 25 Ağustos’ta başlayan ve 3 gün süren Cezayir ziyareti, iki ülke arasındaki tarihsel sorunların çözümü başta olmak üzere son dönemde yaşanan çalkantılı ilişkilerin rayına girmesi için bir fırsat olarak görülüyor.

Cezayir’deki Fransız sömürgeciliğine bağlı çözülmeyen sorunların yanı sıra yakın zamanda Fransa’nın Cezayirlilere sağladığı vize kotasını kısıtlaması ile Cumhurbaşkanı Macron’un “sömürge dönemi öncesi bir Cezayir ulusunun varlığından şüphe duyduğuna” ilişkin söylemleri, iki ülke arasında uzun yıllardır devam eden gerginliği daha da artırdı.

– Çözüm bekleyen tarihi sorunlar

Cezayir ile Fransa, yıllardır Fransız yetkililerin vermeyi reddettiği Cezayir arşivi ve Paris’teki İnsan Müzesi’nde bulunan halk devrimi liderlerinin kafataslarının iadesi başta olmak üzere olağanüstü 4 tarihi dosyayı müzakere ediyor.

Cezayir makamlarına göre, üçüncü dosya Fransa’nın 1960 ve 1966 yılları arasında Cezayir çölünde gerçekleştirdiği nükleer denemelerin kurbanları için tazminat, dördüncü dosya ise Bağımsızlık Savaşı (1954-1962) sırasında kaybolan 2 bin 200 kişinin akıbetinin açıklığa kavuşturulmasıyla ilgili.

Fransa, sömürgeciliğe karşı halk direnişinin sembol isimlerinden bazılarının kafataslarının 2020’de teslim edilmesi dışında Cezayir’in hiçbir talebine yanıt vermedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Macron’dan ‘Türkiye menşeli ağlar Fransa karşıtı propaganda yürütüyor’ iddiası27 Ağustos 2022 Cumartesi 13:36
  • Dünyada bir ilk: Hidrojenle çalışan ilk yolcu treni seferlere başladı27 Ağustos 2022 Cumartesi 12:39
  • Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias yine Türkiye’ye yüklendi26 Ağustos 2022 Cuma 18:18
  • Zaporijya nükleer santralinin elektriği kesildi26 Ağustos 2022 Cuma 13:27
  • Yunanistan tahrikte sınır tanımıyor! Sözde ‘soykırım anıtı’ dikecekler25 Ağustos 2022 Perşembe 23:45
  • Guterres’ten “BARIŞ” çağrısı25 Ağustos 2022 Perşembe 09:28
  • Finlandiya Başbakanı Sanna Marin gözyaşlarına boğuldu24 Ağustos 2022 Çarşamba 22:17
  • Almanya’da Covid-19 tedbirleri sıkılaşıyor: Bakanlar Kurulu onayladı24 Ağustos 2022 Çarşamba 19:26
  • Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Bolluk devri sona erdi24 Ağustos 2022 Çarşamba 17:44
  • Barcelona sokakları kıvılcımlarla renklendi23 Ağustos 2022 Salı 20:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti